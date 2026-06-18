Anhaltende geopolitische Unsicherheit, eine steigende Teuerung und eine restriktivere Kreditvergabe der Geschäftsbanken - selbst im Bergbausektor hängt der Himmel nicht mehr voller Geigen. Da das Verfehlen von Produktionszielen erhebliche Kursabschläge auslösen kann, suchen die großen Rohstoffkonzerne nach neuen Vorkommen. Steigende Erschließungskosten verteuern den Betrieb von Minen, während die US-Notenbank aufgrund der Inflationsdaten eine restriktivere Haltung einnimmt. In dieser Marktlage gewinnt das Royalty- und Streaming-Modell an Bedeutung, da Bruttoumsatzbeteiligungen inflationsgeschützte Cashflows ohne direkte operative Risiken bieten. Wir stellen einen möglichen Profiteur vor und zeigen, wie das Konzept funktioniert.
Enthaltene Werte: CA3799005093,US46625H1005,CA0209361009Den vollständigen Artikel lesen ...
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