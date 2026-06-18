Mit dem Börsengang von SpaceX wird klar: Die Techno-Rally geht weiter! Damit rücken wiederum die Favoriten der letzten Wochen auf den Plan: Chip- und KI-Werte. Ganz vorne im Rendite-Ranking der befinden sich die Halbleiter-Riesen AMD und Broadcom. Nach mehrmaligen Antesten der 550 USD-Marke gab es bei AMD zuletzt empfindliche Tagesverluste. Auch Broadcom nahm Kurs auf die 500 USD scheiterte aber kurz davor. Ferner holen wir Aspermont auf den Schirm: Hier gab es ein interessantes Rollback, nun können endlich auch institutionelle Investoren tätig werden. Spannend bleibt es allemal, denn SpaceX konnte schon vier Tage in Folge zulegen und korrigierte gestern zum ersten Mal. Die Start-Marktkapitalisierung von 1,8 Billionen USD wurde arg verschrien, nun steht das neuste Elon Musk-Produkt bei einem Wert von 2,8 Billionen USD und hat Microsoft recht schnell eingeholt. Wir tauchen noch etwas tiefer!
Enthaltene Werte: AU000000ASP3,US84615Q1031,US11135F1012,US0079031078,US5949181045Den vollständigen Artikel lesen ...
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