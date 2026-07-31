31. Juli 2026 / IRW-Press / Aspermont Limited (ASX: ASP, FWB: 00W), das international führende Unternehmen im Bereich B2B-Intelligence für den Bergbausektor, gibt ein Handels-Update für die drei Monate zum 30. Juni 2026 (drittes Quartal des GJ 2026) bekannt. Das Quartal punktete mit einem Umsatzwachstum von 25 % gegenüber dem Vorjahr und einem ausgeglichenen normalisierten EBITDA. Das 40. Quartal in Folge wurde ein Anstieg bei den Abonnentenzahlen erzielt.

Wesentliche Finanzkennzahlen gegenüber dem entsprechenden vorangegangenen Zeitraum

Finanzkennzahl (in AUD, sofern nicht anders angegeben) 3. Quartal Geschäftsjahr 2025 3. Quartal Geschäftsjahr 2026 Veränderung Total revenue (continuing operations) 3,6 Mio. $ 4,5 Mio. $ +25 % Umsätze von Abonnements und Data Licensing 2,5 Mio. $ 2,6 Mio. $ +4 % Sonstige Umsätze (Werbung, Nexus, Events) 1,1 Mio. $ 1,9 Mio. $ +73 % Normalisiertes EBITDA (0,6 Mio. $) 0,0 Mio. $ + 0,6 Mio. $ (Breakeven) Barmittel und Barmitteläquivalente 0,5 Mio. $ 0,9 Mio. $ + 0,4 Mio. $

Cashflow gegenüber vorangegangenem Quartal

Kennzahl der Barmittel (1.000 AUD, sofern nicht anders angegeben) 2. Quartal Geschäftsjahr 2026 3. Quartal Geschäftsjahr 2026 Veränderung Von Kunden erhaltene Barmittel 3,9 Mio. $ 4,0 Mio. $ +2 % Netto-Betriebs-Cashflow (0,2 Mio. $) (0,4 Mio. $) (0,2 Mio. $) Barmittel und Barmitteläquivalente am Ende des Zeitraums 1,6 Mio. $ 0,9 Mio. $ (0,7 Mio. $; einschl. 0,2 Mio. $ FX)

Betriebliche Höhepunkte im 3. Quartal des Geschäftsjahres 2026

- 40. Quartal in Folge mit Zuwächsen bei den Abonnentenzahlen und Umsatzsteigerungen bei Datenlizenzen im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr

- Digitalisierung des 190 Jahre umfassenden Printarchivs verläuft nach Plan - Grundlage für die KI-gestützte Analyseebene

- Aufbau des Data & Intelligence-Geschäfts schreitet planmäßig voran:

o Plattform World Risk Analytics von Mining-IQ ist online

o Unternehmensdatenvertrag mit Rio Tinto (ca. 550.000 $) ist in Umsetzung

o Eigenes Betriebs- und Führungsteam für D&I-Geschäft steht

o Datenfundament wurde fertiggestellt; Produkt-Betaversionen sind für das Kalenderjahr (KJ) 2026 geplant

o Erste Umsätze von Kunden aus dem Data & Intelligence-Geschäft werden im KJ 2027 erwartet

- Solides Wachstum der Veranstaltung "Future of Mining" in Perth. Bis dato größte Veranstaltung mit 1.200 teilnehmenden Führungskräften aus Bergbauunternehmen = 75 % Wachstum gegenüber der gleichen Veranstaltung im Vorjahr.

Selbstfinanzierte Datenstrategie

Kapital aus dem etablierten Abonnentengeschäft wird nach wie vor in den Ausbau des Bereichs Daten & Intelligence reinvestiert. Auf Abonnements und Datenlizenzen entfallen im ersten Halbjahr 2026 insgesamt 68 % des Umsatzes; die revidierten Vorgaben für das GJ 2027 sind aus dem operativen Cashflow finanzierbar.

Bevorstehende Abschlüsse bei Großkunden erweitern in absehbarer Zeit den Gesamtzielmarkt

Zwei Verträge mit Großkunden (zusammen ca. 1,5 Mio. $), deren Terminisierung sich beim Juni-Update verschoben hatte, warten noch auf ihren Abschluss. Weitere Geschäftsmöglichkeiten bei Großunternehmen und großen Abonnementen befinden sich in aktiven Verhandlungen; deren Abschluss würde ein erhebliches Aufwärtspotenzial gegenüber der revidierten Prognose für das zweite Halbjahr des GJ 27 darstellen.

Nexus-Pipeline befeuert Umsatzwachstum außerhalb des Abo-Geschäfts

Die Umsätze außerhalb des Abo-Geschäfts stiegen im Jahresvergleich um 73 % auf 1,9 Mio. $, vor allem durch Einnahmen aus Veranstaltungen im dritten Quartal. Die Veranstaltung "Future of Mining" in Perth wurde vom vierten Quartal des Vorjahres in das dritte Quartal dieses Jahres verschoben. Die Werbeeinnahmen verzeichneten erstmals seit über einem Jahrzehnt wieder ein Wachstum. Die Nexus-Aufträge dürften wegen der durch Kampagnen angekurbelten Umsätze weiterhin den Cashflow positiv beeinflussen.

Optionen im Bereich der nicht zum Kerngeschäft gehörenden Assets

Das Unternehmen hält nach wie vor eine liquide Beteiligung an der Firma Taiko Critical Minerals Limited (NZX: TCM), die zusätzliche Finanzierungsoptionen bietet, sofern sich das Board für den forcierten Ausbau des Data & Intelligence-Geschäfts entschließt. Die Bilanz ist weiterhin schuldenfrei.

Ausblick

Nachdem im dritten Quartal ein ausgeglichenes normalisiertes EBITDA erreicht wurde, die Kostenanpassungen positive Wirkung zeigen und die Pipelines im Enterprise- und Nexus-Bereich wachsen, rechnet das Board damit, dass das Unternehmen im zweiten Halbjahr des GJ 2027 einen nachhaltigen operativen Cashflow erzielen wird - entsprechend den revidierten Vorgaben im Investoren-Update für UK/Europa vom 22. Juni 2026. Die zu erwartenden Vereinbarungen im Nexus- und Großkunden-Geschäft bergen erhebliches Wachstumspotenzial.

Link zu den Präsentationen:

https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260731/pdf/0727vz4gfnwh78.pdf

Kapitalmärkte im Vereinigten Königreich

Nachdem sich Aspermont als Unternehmen im Data & Intelligence-Sektor etabliert, ortet das Board zunehmendes Interesse seitens britischer Anleger und eine günstige Position gegenüber Mitbewerbern in diesem Markt. Ein Börsenlisting im Vereinigten Königreich zählt zu den vom Board derzeit noch geprüften Optionen. Eine Entscheidung steht aktuell aus, und jeder Schritt in diese Richtung wäre von den Marktbedingungen und vom Interesse der Aktionäre insgesamt abhängig.

Link zur vollständigen Pressemitteilung:

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03116149-6A1336398&v=undefined

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