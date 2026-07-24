Manchmal reagieren Märkte über und der faire Wert digitaler Geschäftsmodelle mit stabilen Umsätzen wird oft unterschritten, obwohl die operative Ertragsbasis intakt bleibt. Der Markt bestraft kurzfristige Verunsicherung, blendet die nachhaltige Substanz jedoch aus. Das eröffnet Investoren ein Einstiegsfenster, um Qualitätsaktien mit einem Abschlag zu erwerben. Wer die Fundamentaldaten prüft erkennt, wo die Notierungen hinter der Realität zurückbleiben. Wir sehen uns heute mit PayPal, Aspermont und Adobe drei Unternehmen an, bei denen so mancher Experte an Kurspotenzial glaubt.Den vollständigen Artikel lesen ...
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