Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln! So fühlt sich das Wechselbad der aktuellen Achterbahnfahrt an der NASDAQ an. Waren es in den letzten Wochen die Traumzuwächse bei den Chip-Werten, die den Puls der Investoren antrieben, so thronen in dieser Woche die deutschen Rüstungs-Titel auf den Gewinnerlisten. Langsam geht auch die Korrektur der Cloudanbieter zu Ende, zumindest zeigen SAP und ServiceNow erste Regungen auf tiefem Niveau. Ebenso unter die Räder ist die Deutsche Telekom gekommen. Elon Musk will mit seiner SpaceX Starlink-Division in die Welt der Telkos vorstoßen. Das bereitet der Branche Sorgenfalten und sorgt für Abschläge bei den Titanen des Mobilfunks. Und dann wäre da noch die australische Aspermont, ein KI-getriebener Daten-Vermarkter und Investoren-Dienstleister aus dem Rohstoffbereich. Komplett gewandelt vom traditionellen Verlagshaus zum aggressiv wachsenden Partner des Bergbaus. Es lohnt sich genauer hinzusehen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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