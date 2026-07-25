Nach zwei Verzögerungen ist das Starship von SpaceX am frühen Abend des 24. Juli 2026 (Ortszeit) zu seinem 13. Testflug abgehoben. Trotz holpriger Landung sprachen die Verantwortlichen von einem Erfolg. Probleme bereitet aber der Hitzeschild. Am 17. Juli 2026 hatte der Ausfall mehrerer Triebwerke für einen Abbruch des geplanten 13. Starship-Starts gesorgt. Zu einer zweiten Verzögerung war es am 23. Juli gekommen, als das schlechte Wetter Elon Musks ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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