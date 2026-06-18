Entschlossene Fortschritte...: Gold-Kupfer-Juwel in Alaska vor dem nächsten Wachstumsschub! Bohrer werden in Stellung gebracht!

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Bärenstarke 'PEA' im Rücken und fokussiertes Bohrprogramm testet mehrere Gold-Kupfer-Ziele. Infrastrukturimpulse sollten dem Projekt zusätzliche Fantasie verleihen.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von U.S. GoldMining Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit U.S. GoldMining Inc. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 18. Juni 2026, 5:37 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold und Kupfer liefern aktuell genau die Mischung, die Rohstoffinvestoren hellhörig werden lässt: Gold steht für Werterhalt, Währungs- und Inflationsschutz. Kupfer für Elektrifizierung, Netzausbau, Rechenzentren, Industrie und den massiven Rohstoffbedarf einer neuen Infrastrukturwelle. Genau an dieser Schnittstelle positioniert sich U.S. GoldMining (WKN: A3D7H8) mit dem zu 100% kontrollierten Whistler-Gold-Kupfer-Projekt in Alaska.

Besonders spannend: Der Kupfermarkt bleibt angespannt. Goldman Sachs hat sein Jahresendziel für Kupfer auf 13.735,- USD je Tonne angehoben. Hintergrund sind ein knappes Angebot, Produktionsrisiken bei großen Minen und die zusätzliche Nachfrage aus den USA. Für Projekte in westlichen Jurisdiktionen mit Gold- und Kupferkomponente kann genau dieses Umfeld zu einem starken Bewertungsargument werden.

Quelle: Scottsdalemint.com

Während die USA ihre Rohstoffversorgung strategischer denken, rückt Kupfer immer stärker in den Mittelpunkt. mögliche Zölle, Lageraufbau, Lieferkettenrisiken und die Suche nach langfristig sicheren Bezugsquellen erhöhen den Druck auf neue Projekte in politisch stabilen Regionen. Alaska ist dabei kein exotischer Randmarkt, sondern eine etablierte Bergbaujurisdiktion mit Rohstofftradition, Infrastrukturinitiativen und wachsender strategischer Bedeutung.

Quelle: Scottsdalemint.com

Beim Gold wiederum bleibt die große Story intakt. Auch wenn das Edelmetall kurzfristig schwanken kann, ist der strukturelle Rückenwind weiter sichtbar: hohe Staatsschulden, geopolitische Spannungen, Inflationsrisiken, Zentralbankkäufe und die Suche nach Schutz vor Währungsabwertung. Für Gold-Kupfer-Entwickler mit großen Ressourcen und glaubwürdigen wirtschaftlichen Erstbewertungen ist ein solches Umfeld außerordentlich attraktiv.

Der World Gold Council zeigte zuletzt, dass die Liquidität des Goldmarktes hoch bleibt. Steigende Handelsaktivität bei gleichzeitig historisch hohen Goldpreisen unterstreicht, dass Gold nicht nur ein Krisenmetall ist, sondern ein globaler Kapitalmarktanker. Für Projekte wie "Whistler' bedeutet das: Schon die "PEA'-Basis liefert starke Zahlen. Höhere Metallpreise können die Projektsensitivitätzusätzlich sichtbar machen.

Handelsvolumina legten im Mai trotz eines seitwärts tendierenden Goldpreises zu. Durchschnittliche tägliche Handelsvolumina nach Segmenten

Quelle: World Gold Council

Genau hier setzt die Investmentstory von U.S. GoldMining (WKN: A3D7H8) an. "Whistler' ist kein kleiner Einzelziel-Ansatz, sondern ein großes Gold-Kupfer-Porphyr-System mit Distriktcharakter. Das Projekt liegt rund 105 Meilen nordwestlich von Anchorage, umfasst laut Unternehmensangaben 53.700 Acres beziehungsweise rund 217 km² und befindet sich vollständig im Besitz von U.S. GoldMining.

Damit kombiniert die Gesellschaft drei Faktoren, die in diesem Markt besonders wertvoll sind: Gold, Kupfer und Alaska. Noch wichtiger: Das Unternehmen hat im März 2026 eine starke vorläufige wirtschaftliche Erstbewertung, eine "Preliminary Economic Assessment' ("PEA'), vorgelegt - und bereitet nun die nächste Explorationsphase vor.

Bohrvorbereitungenlaufen auf Hochtouren!

Der zentrale Wertanker ist die Anfang März 2026 veröffentlichte "PEA' für "Whistler'. Sie ist ausdrücklich keine Machbarkeitsstudie, sondern eine vorläufige wirtschaftliche Erstbewertungauf Basis technischer und wirtschaftlicher Annahmen. Die Zahlen sind beachtlich: Im Basisfall weist U U.S. GoldMining (WKN: A3D7H8) einen geschätzten nachsteuerlichen NPV5 von rund 2,04 Mrd. USD, eine "IRR' von 33% und eine Amortisationszeit von 2,1 Jahren aus.

Quelle: U.S. GoldMining

Noch stärker wird die Sensitivität bei den von der Gesellschaft verwendeten Spotpreisannahmen: Dann steigt der geschätzte nachsteuerliche "NPV5' auf rund 4,88 Mrd. USD, die "IRR' auf 62% und die Amortisationszeit auf 1,2 Jahre. Diese Werte sind keine Garantie für eine spätere Entwicklung, zeigen aber eindrucksvoll, welches wirtschaftliche Potenzial "Whistler' auf "PEA'-Basis bereits heute andeutet.

Quelle: U.S. GoldMining

Jetzt kommt der nächste logische Schritt: U.S. GoldMining (WKN: A3D7H8) bereitet das 2026-Explorationsprogramm vor. Laut Unternehmensmeldung wurden wichtige Geräte und Verbrauchsmaterialien bereits vorzeitig zum Projekt transportiert. Parallel konzentrieren sich die Teams auf die Errichtung von Bohrplattformen an priorisierten Zielgebieten. In den kommenden Wochen soll das Bohrteam vor Ort eintreffen und mit Diamantkernbohrungen beginnen.

Quelle: U.S. GoldMining

Im Fokus stehen hoch priorisierte Ziele im Gebiet "Whistler-Raintree'. Dazu zählen Erweiterungsbereiche bei "Whistler' und "Raintree', wo frühere Arbeiten Gold- und Kupferanomalien um die bekannten Lagerstätten herum identifiziert haben. Zusätzlich rücken regionale Ziele wie "Mammoth' und "Snow Ridge' in den Blick. Ziel ist es, neue mineralisierte Zonen zu testen und die Pipeline potenzieller Entdeckungen im "Whistler'-Distrikt systematisch auszubauen.

Quelle: U.S. GoldMining

Ein weiterer spannender Zielbereich ist "Hotfoot'. Die magnetische Signatur dieses Ziels ähneltnach Unternehmensangaben auffällig der Signatur von "Whistler'. Für Anleger ist genau das der Reiz: Die "PEA' bewertet zunächst den bekannten Kern - das Explorationsprogramm testet nun, ob der Distrikt zusätzliche Ziele liefern kann. Sollte U.S. GoldMining (WKN: A3D7H8) hier technisch überzeugende Treffer melden, könnte sich die Wahrnehmung des gesamten Projekts deutlich verbessern.

Infrastruktur-Katalysatoren: zusätzliche Fantasie für "Whistler'!

Während U.S. GoldMining (WKN: A3D7H8) seine Bohrkampagne vorbereitet, gibt es auch in der Region wichtige Entwicklungen. Das benachbarte Terra Energy Center erhielt laut Unternehmensangaben 89 Mio. USD an Bundesmitteln des US-Energieministeriums, um die Machbarkeit eines 1,25-Gigawatt-Kraftwerks mit Kohle- und CO2-Abscheidungs- und Speichertechnologie zu prüfen. Das Projekt liegt rund 48 km beziehungsweise 30 Meilen östlich von "Whistler'.

Für "Whistler' ist das kein garantiertes Infrastrukturversprechen, aber ein interessanter strategischer Hinweis. Sollte eine solche Energieoption künftig tatsächlich realisiert und für große Verbraucher in der Region verfügbar werden, könnte sie in späteren Studien als potenzielle langfristige Energiealternative geprüft werden. Für ein großes Gold-Kupfer-Projekt kann die Energiefrage ein wesentlicher Faktor für Kosten, Planungssicherheit und Entwicklungsperspektive sein.

Quelle: U.S. GoldMining

Zusätzlich stärkt die regionale Entwicklung die Logik der vorgeschlagenen West Susitna Access Road. Eine bessere Verkehrs- und Energieanbindung könnte ein wichtiges Hindernis für Rohstoff- und Industrieprojekte im Gebiet reduzieren. Auch hier gilt: Noch ist nichts garantiert. Aber jeder zusätzliche industrielle Akteur, jede Machbarkeitsprüfung und jede öffentliche Infrastrukturinitiative erhöhen die strategische Aufmerksamkeit für diese Region Alaskas.

Fazit:

U.S. GoldMining (WKN: A3D7H8) bringt derzeit mehrere positive Bausteine zusammen: ein großes Gold-Kupfer-Projekt in Alaska, eine sehr starke "PEA'-Basis, einen 100%-Projektanteil, ein fokussiertes 2026-Bohrprogramm und zusätzliche regionale Infrastrukturimpulse. Genau diese Kombination macht "Whistler' zu einem der spannendsten Entwicklungsassets im Gold-Kupfer-Sektor.

Für spekulativ orientierte Anleger, die Gold, Kupfer und westliche Rohstoffsicherheit in einer Story bündeln wollen, bleibt U.S. GoldMining (WKN: A3D7H8) ein hochinteressanter Kandidat. Das 2026er Bohrprogramm könnte nun zeigen, ob "Whistler' nicht nur ein starkes "PEA'-Projekt ist, sondern ein noch größerer Gold-Kupfer-Distrikt mit zusätzlichem Entdeckungspotenzial.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Wichtig bleibt die korrekte Einordnung: Whistler ist ein Explorations- und Entwicklungsprojekt. Die PEA ist vorläufig, enthält keine Mineralreserven und ersetzt keine Machbarkeitsstudie. Genehmigungen, Finanzierung, weitere technische Studien, Bauentscheidung und spätere Umsetzung sind mit Risiken verbunden. Doch gerade auf dieser Entwicklungsstufe entstehen im Rohstoffsektor oft die größten Wertschöpfungschancen - wenn Exploration, Studienfortschritt, Infrastruktur und Metallpreise in dieselbe Richtung arbeiten.

Quellen und Datenbasis:

U.S. GoldMining Inc., Pressemitteilung vom 02.03.2026: Positive Preliminary Economic Assessment for Whistler Gold-Copper Project, Alaska; U.S. GoldMining Inc., PEA Technical Report Filing vom 23.03.2026; U.S. GoldMining Inc., Pressemitteilung vom 09.06.2026 zum 2026-Explorationsprogramm und zu regionalen Infrastruktur-Katalysatoren; U.S. GoldMining Inc., Whistler-Projektseite und Unternehmenspräsentation; World Gold Council; Goldman-Sachs-/Reuters-/TradingView-Berichterstattung zum Kupfermarkt; Mining.com/Reuters-Berichterstattung zu großen Kupferminen. Grafiken im Dokument: Scottsdalemint.com, World Gold Council, U.S. GoldMining Inc.; Intro-Bild: KI-generiertes Symbolbild.

Methodik/Annahmen: Qualitative, werbliche Einordnung auf Basis öffentlich verfügbarer Unternehmensmeldungen, technischer Berichte, Unternehmenspräsentationen, Marktquellen und eigener redaktioneller Bewertung. Es wurde kein eigenes Kursmodell, keine eigene Ressourcenschätzung und keine eigene technische Prüfung vorgenommen. Stand der Informationen: 17. Juni 2026. Keine Aktualisierungspflicht.

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Dieser Werbeartikel wurde am 17. Juni 2026 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH, erstellt. Gemäß § 86 WpHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt. Soweit Inhalte als Anlage- oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne der einschlägigen Vorschriften ausgelegt werden könnten, wurden Interessenkonflikte nach bestem Wissen offengelegt; die Veröffentlichung bleibt jedoch ausdrücklich eine werbliche Marketingmitteilung.

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Risikohinweise und Haftungsausschluss:

U.S. GoldMining Inc. ist ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen ohne laufende Minenproduktion. Das Whistler-Projekt befindet sich auf PEA-/Entwicklungsniveau. Die PEA ist eine vorläufige wirtschaftliche Erstbewertung, keine Machbarkeitsstudie, enthält keine Mineralreserven und belegt keine gesicherte wirtschaftliche Abbaubarkeit. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Abbaubarkeit. Es besteht keine Gewähr, dass weitere Studien, Genehmigungen, Finanzierungen, Bauentscheidungen, Metallpreise, technische Annahmen, Produktionsszenarien, Infrastrukturmaßnahmen oder spätere wirtschaftliche Ergebnisse erreicht werden.

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