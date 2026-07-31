Bohrstart...: U.S. GoldMining: 6.000 Bohrmeter zielen auf den nächsten Porphyrfund!

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Die 'Whistler-PEA' liefert 2,04 Mrd. USD Nachsteuer-NPV. Jetzt testet ein voll finanziertes 6.000-Meter-Programm acht bis zehn Top-Ziele - erste Ergebnisse werden bis Ende Q3 erwartet.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von U.S. GoldMining Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit U.S. GoldMining Inc. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 31. Juli 2026, 5:30 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold und Kupfer werden von unterschiedlichen, aber komplementären Marktkräften getragen. Gold bleibt in einem Umfeld hoher Staatsverschuldung und geopolitischer Unsicherheit ein strategischer Wertspeicher. Kupfer ist zugleich ein Schlüsselmetall für Stromnetze, Rechenzentren, Elektrifizierung und industrielle Infrastruktur.

Gold-Silberpreiserwartungen privater Anleger bis Neujahr 2027!

Die jüngste halbjährliche BullionVault-Umfrage unter mehr als 950 Edelmetallinvestoren zeigt ein ausgesprochen positives Stimmungsbild: Im Durchschnitt erwarten die Befragten bis Neujahr 2027 einen Goldpreisanstieg von 13,8% gegenüber dem während der Umfrage gemessenen Durchschnittspreis. Diese Befragung ist keine belastbare Preisprognose, verdeutlicht aber die aktuell hohe Zuversicht privater Edelmetallanleger. Für Gold-Kupfer-Projekte ist diese Kombination besonders relevant: Gold kann den defensiven Werttreiber bilden, Kupfer den strukturellen Wachstumsbaustein. Genau diese Doppelrolle prägt die "Whistler'-Story von U.S. GoldMining Inc. (WKN: A3D7H8).

Kupfer: langfristige Versorgungslage bleibt angespannt!

Die Internationale Energieagentur verweist auf sinkende Erzgehalte, steigende Projektkosten, wenige große Neuentdeckungen und lange Entwicklungszeiten. Gleichzeitig wächst der Bedarf insbesondere durch Stromnetze, Elektrifizierung und digitale Infrastruktur.

Im Global Critical Minerals Outlook 2026 erwartet die IEA im Basisszenario für 2035 eine Lücke von rund 25% zwischen dem aus bestehenden und angekündigten Projekten erwarteten Kupferangebot und dem Primärbedarf. Dieses Szenario ist keine sichere Preisprognose, unterstreicht jedoch die strategische Bedeutung großer Gold-Kupfer-Systeme.

In dieses Umfeld fällt der operative Übergang bei U.S. GoldMining Inc. (WKN: A3D7H8): Auf dem zu 100% gehaltenen "Whistler'-Projekt in Alaska läuft ein voll finanziertes Kernbohrprogramm über mindestens 6.000 m. Ziel ist nicht die Bestätigung der bereits modellierten PEA, sondern die Suche nach zusätzlichen Porphyrzentren innerhalb des großflächigen "Whistler-Orbits.'

"2-Milliarden-PEA' schafft eine starke wirtschaftliche Basis!

Die im März 2026 veröffentlichte und anschließend technisch eingereichte vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie ("PEA') liefert erstmals einen konkreten Entwicklungsrahmen für "Whistler'. Im Basisszenario errechnet die Studie einen Nachsteuer-Kapitalwert von 2,039 Mrd. USD bei 5% Diskontsatz, eine interne Verzinsung von 33,0% und eine Amortisationsdauer von 2,1 Jahren.

Die Modellierung basiert auf 3.200,- USD je Unze Gold, 4,50 USD je Pfund Kupfer und 37,50 USD je Unze Silber. Vorgesehen sind eine Minenlaufzeit von 14,6 Jahren, anfängliche Investitionen von rund 1,279 Mrd. USD und eine Aufbereitung von 40.000 Tonnen täglich. In den ersten drei Betriebsjahren werden durchschnittlich rund 345.000 Goldäquivalentunzen pro Jahr modelliert, über die gesamte Laufzeit sind es rund 246.000 Goldäquivalentunzen jährlich. Die PEA kalkuliert "All-in Sustaining Costs' von 1.046,- USD je Unze Gold auf Nebenproduktbasis.

Das Produktionsmodell umfasst insgesamt rund 2,68 Mio. Unzen Gold, 592 Mio. Pfund Kupfer und 6,90 Mio. Unzen Silber. Entscheidend für die zusätzliche Wachstumsstory: Der "PEA'-Minenplan berücksichtigt ausschließlich "angezeigte'-Ressourcen der "Whistler'-Lagerstätte. "Abgeleitete'-Ressourcen sowie die Ressourcen von "Raintree' und "Island Mountain' sind nicht Bestandteil des wirtschaftlichen Basismodells. Die "PEA' ist jedoch vorläufig, enthält zahlreiche Annahmen und belegt weder Reserven noch eine gesicherte spätere Produktion.

Quelle: U.S. GoldMining

Das laufende Programm testet acht bis zehn der am höchsten priorisierten Ziele innerhalb des rund 7,5 km × 4,5 km großen "Whistler-Orbit'-Porphyrclusters. U.S. GoldMining hat dafür mehr als 25 einzelne Explorationsziele abgegrenzt. Die 2026er Kampagne umfasst mindestens 6.000 Meter Diamantkernbohrungen und ist nach Unternehmensangaben vollständig finanziert.

Die Zielauswahl beruht nicht auf einem einzelnen Signal. Das technische Team kombiniert geologische Kartierungen, geophysikalische Messungen und geochemische Vektoren, um mögliche verborgene Intrusionen zu priorisieren. Diese mehrstufige Methodik erhöht die Qualität der Zieldefinition.

Quelle: U.S. GoldMining

Die aktuelle Kampagne verfolgt drei klar getrennte Wachstumspfade: Erweiterungen an bestehenden Lagerstätten, mögliche Umwandlung "abgeleiteter' in "angezeigte'-Ressourcen und neue Satellitenentdeckungen. Das stärkste kurzfristige Nachrichtenpotenzial liegt dabei in den bislang ungebohrten "Whistler-Orbit'-Zielen.

Quelle: U.S. GoldMining

Gold-Kupfer-Porphyrsysteme treten häufig in räumlichen Gruppen auf. Deshalb sind die Anomalien rund um "Whistler' und "Raintree' geologisch plausibel. Sie sind dennoch zunächst Explorationsziele und keine Mineralressourcen. Erst Bohrungen und Analysen können zeigen, ob zusätzliche mineralisierte Porphyrkörper vorhanden sind und welche Ausdehnung oder Gehalte sie besitzen.

Nach der jüngsten verfügbaren Unternehmensmeldung vom 6. Juli 2026 war eine Bohranlage am Zielgebiet "Raintree North' aktiv; eine zweite Bohranlage befand sich auf dem Weg zum Projekt. Der erste Bohrer war vor dem ursprünglichen Zeitplan gestartet, während Camp, Kernprotokollierung und Schneideanlagen vollständig betriebsbereit waren.

Bohranlage 1 im Whistler-Orbit über dem Zielgebiet "Raintree North':

Quelle: U.S. GoldMining, Meldung vom 6. Juli 2026

Die ersten Analyseergebnisse werden bis Ende des dritten Quartals 2026 erwartet, abhängig von Bohrfortschritt und Laborlaufzeiten.

"PEA' und Exploration eröffnen zwei getrennte Werttreiber

Die "Whistler'-Story besitzt damit zwei deutlich voneinander zu trennende Ebenen: Die "PEA' beschreibt ein konzeptionelles Entwicklungsmodell für die bekannte "Whistler'-Lagerstätte, das Bohrprogramm sucht parallel nach neuem mineralisiertem Volumen außerhalb dieses Basismodells.

Gelingt an einem oder mehreren der hochpriorisierten Ziele eine belastbare Entdeckung, könnte dies die Distriktthese stärken und langfristig zusätzliche Ressourcenoptionen eröffnen. Bereits heute verfügt das Gesamtprojekt über eine aktualisierte Ressourcenschätzung von 5,41 Millionen Goldäquivalentunzen in der Kategorie "Angezeigt' und 4,97 Mio. Goldäquivalentunzen in der Kategorie "Vermutet'.

Neben der Exploration prüft U.S. GoldMining Inc. (WKN: A3D7H8) weitere Schritte in Richtung einer möglichen Vormachbarkeitsstudie. Dazu gehören unter anderem geotechnische, umweltgeochemische und infrastrukturelle Untersuchungen sowie Umweltbasisarbeiten und die Einbindung von Interessengruppen. Diese parallele Vorgehensweise ist strategisch sinnvoll: Die PEA liefert den wirtschaftlichen Ausgangspunkt, während Exploration und technische Arbeiten mögliche Verbesserungen vorbereiten. Ob und wann das Projekt eine Vormachbarkeitsstudie, Genehmigungen, Finanzierung und letztlich eine Bauentscheidung erreicht, bleibt noch offen.

Fazit: Infrastruktur in the making!

"Whistler' liegt rund 170 km nordwestlich von Anchorage und verfügt bereits über eine ganzjährig nutzbare Landebahn, ein Explorationscamp, Bohrwege und einen saisonalen Winterzugang. Für eine spätere Großmine wären jedoch zusätzliche Verkehrs- und Energieinfrastruktur erforderlich.

Der Bundesstaat Alaska treibt das "West-Susitna-Access'-Projekt voran. Das offizielle "DOT&PF'-Projekt umfasst zunächst eine vorgeschlagene rund 22 Meilen lange Schotterstraße. Der weiterführende Industriekorridor bis in die Nähe "Whistlers' bleibt ein separates, noch zu genehmigendes und zu finanzierendes Vorhaben. Die Straße ist daher ein möglicher Entlastungsfaktor, aber noch keine vorhandene Projektinfrastruktur.

Ein zusätzlicher regionaler Impuls ist das geplante Terra Energy Center rund 30 Meilen östlich von "Whistler'. Das Projekt erhielt nach Unternehmensangaben 89 Mio. USD an Bundesmitteln des US-Energieministeriums zur Prüfung der Machbarkeit einer Anlage mit bis zu 1,25 Gigawatt Leistung und CO2-Abscheidung. Sollten Straße und Energieprojekt tatsächlich genehmigt, finanziert und gebaut werden, könnten sie künftige Studien positiv beeinflussen.

Quelle: U.S. GoldMining

U.S. GoldMining (WKN: A3D7H8) verbindet aktuell eine wirtschaftlich starke, aber vorläufige "PEA' mit einem konkreten und vollständig finanzierten Explorationsprogramm. Der Nachsteuer-Kapitalwert von 2,04 Mrd. USD schafft eine belastbare Referenz, die acht bis zehn neuen Bohrziele liefern den kurzfristigen Nachrichtenfluss.

Die positive Kernthese ist klar: "Whistler' verfügt bereits über Größe, ein konzeptionell attraktives Produktionsprofil und mehrere noch nicht integrierte Wachstumsoptionen. Die nächsten entscheidenden Belege müssen nun die Bohrergebnisse liefern. Gute Treffer könnten die Distriktstory erheblich stärken.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen:

U.S. GoldMining Inc.: "U.S. GoldMining Commences 2026 Drilling Program to Test High-Priority Exploration Targets …", 6. Juli 2026; "U.S. GoldMining Provides Updates on the 2026 Exploration Program and District Infrastructure Catalysts …", 9. Juni 2026; Whistler-PEA und technische Berichte mit Stichtag 2. März 2026.

Weitere Quellen: U.S. GoldMining Unternehmenspräsentation (Informationsstand Juli 2026); International Energy Agency, Global Critical Minerals Outlook 2026; BullionVault, Anlegerumfrage vom 24. Juli 2026; Alaska Department of Transportation & Public Facilities, West Susitna Access Road. Intro-Bild: KI-generiertes Symbolbild.

Methodik und technische Grundlage: Die Darstellung beruht auf öffentlich zugänglichen Unternehmensmeldungen, Präsentationen sowie den technischen Berichten nach NI 43-101 und S-K 1300. Tatsachen, Unternehmensziele und redaktionelle Einschätzungen wurden voneinander getrennt. Es wurde kein eigenes Kurs-, Ressourcen- oder Wirtschaftlichkeitsmodell erstellt. Die zusätzlichen technischen Angaben der Meldung vom 6. Juli 2026 wurden von Tim Smith, P.Geo., CEO von U.S. GoldMining und qualifizierte Person nach NI 43-101 und S-K 1300, geprüft. Informationsstand: 30. Juli 2026. Ein regelmäßiges Update ist nicht geplant.

Transparenz und Interessenkonflikte: Dieser Beitrag ist eine bezahlte Marketingmitteilung im Auftrag von U.S. GoldMining Inc. SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit dem Unternehmen und vergütet die JS Research GmbH für Erstellung und Verbreitung. Nach den vorliegenden Angaben halten Autor und JS Research GmbH keine Aktien von U.S. GoldMining Inc. und keine Netto-Position von mindestens 0,5%. Nach Kenntnis des Erstellers bestehen keine Market-Making- oder Investmentbanking-Beziehungen. Beteiligung des Emittenten von mindestens 5% an JS Research GmbH oder SRC: nein.

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Zukunftsgerichtete Aussagen: Der Artikel enthält Aussagen über Bohrprogramme, Analysezeitpunkte, mögliche Entdeckungen, Ressourcenwachstum, technische Studien, Infrastruktur, Genehmigungen, Finanzierung und eine potenzielle spätere Minenentwicklung. Diese Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen.

PEA-, Ressourcen- und Explorationshinweis: Die PEA ist vorläufig und konzeptionell. Es besteht keine Gewissheit, dass die modellierten Produktionsprofile, Kosten, Kapitalwerte oder Zeitpläne realisiert werden. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine wirtschaftliche Abbaubarkeit bewiesen. Explorationsziele, geophysikalische Anomalien und mögliche Porphyrzentren sind keine Mineralressourcen; erst Bohrungen und Analysen können Mineralisierung bestätigen.

Risikohinweis: Aktien kleiner Rohstoff- und Entwicklungsunternehmen sind hochspekulativ. Sie können starken Kursschwankungen, geringer Liquidität, Finanzierungs- und Verwässerungsrisiken, Währungsrisiken sowie politischen, rechtlichen, ökologischen, technischen und operativen Risiken unterliegen. Weitere Risiken sind ausbleibende Explorationserfolge, Verzögerungen, Kostensteigerungen, Rohstoffpreisschwankungen und das mögliche Scheitern von Infrastruktur- oder Genehmigungsvorhaben. Es besteht das Risiko erheblicher Verluste bis hin zum Totalverlust.

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