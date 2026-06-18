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Small- & Micro Cap Investment
18.06.2026 06:58 Uhr
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Nach dem Iran-Abkommen beginnt der eigentliche Kampf um Rohstoffe - warum Graphit für die westliche Industrie immer wichtiger wird

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Die Nachricht sorgte weltweit für Erleichterung: Die USA und der Iran haben sich auf ein erstes Rahmenabkommen verständigt. Nach Monaten militärischer Eskalation scheint die Gefahr einer dauerhaften Blockade der Straße von Hormus vorerst gebannt.

Die Ölpreise gaben unmittelbar nach Bekanntwerden der Einigung nach, Aktienmärkte reagierten positiv und viele Ökonomen hoffen auf sinkende Energiepreise. Tatsächlich ist die Bedeutung der Meerenge kaum zu überschätzen. Rund ein Fünftel des weltweit gehandelten Öls passiert normalerweise die Straße von Hormus.

Während der jüngsten Krise hatten die Blockade und die Unsicherheit über die Sicherheit der Schifffahrtswege zu steigenden Energiepreisen, höheren Versicherungskosten und erheblichen Belastungen für internationale Lieferketten geführt.

Doch während Investoren auf Ölpreise, Inflation und Zinspolitik schauen, vollzieht sich im Hintergrund eine Entwicklung, die langfristig möglicherweise noch größere wirtschaftliche Bedeutung besitzt.

Die neuen geopolitischen Konflikte entstehen in den Lieferketten

Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass moderne Volkswirtschaften nicht nur von Energie abhängig sind. Ebenso kritisch sind die Rohstoffe, die moderne Technologien, Verteidigungssysteme und die Energiewende überhaupt erst ermöglichen.

Spätestens seit dem Ukraine-Krieg, den Spannungen zwischen den USA und China sowie den jüngsten Exportbeschränkungen bei kritischen Rohstoffen wird deutlich: Lieferketten sind längst zu geopolitischen Instrumenten geworden.

Wer den Zugang zu strategischen Rohstoffen kontrolliert, besitzt erheblichen Einfluss auf Industrie, Technologie und nationale Sicherheit. Genau deshalb investieren die USA, Kanada und Europa inzwischen Milliardenbeträge in den Aufbau eigener Lieferketten für kritische Rohstoffe.

Graphit entwickelt sich vom Industriemetall zum strategischen Rohstoff

Während Lithium häufig im Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit steht, entwickelt sich Graphit zunehmend zu einem der wichtigsten Rohstoffe der westlichen Industriepolitik.

Der Grund ist einfach: Ohne Graphit funktionieren moderne Lithium-Ionen-Batterien nicht. Tatsächlich enthält eine Batterie oft deutlich mehr Graphit als Lithium.

Doch die Bedeutung des Rohstoffs geht inzwischen weit über Elektrofahrzeuge hinaus. Graphit wird in Energiespeichern, Halbleitern, Hochleistungselektronik, Luft- und Raumfahrtanwendungen sowie modernen Verteidigungssystemen eingesetzt.

Seine Kombination aus Leitfähigkeit, Hitzebeständigkeit, geringem Gewicht und hoher Stabilität macht ihn für zahlreiche Zukunftstechnologien unverzichtbar.

Die Verteidigungsindustrie entdeckt Graphit neu

Besonders interessant ist die Entwicklung im Verteidigungssektor. Die zunehmenden Investitionen in moderne Rüstungstechnologien sorgen dafür, dass der Bedarf an kritischen Rohstoffen weiter steigt.

Unternehmen wie Rheinmetall, Thales, Leonardo, BAE Systems, Saab oder Airbus Defence and Space entwickeln zunehmend Systeme, die auf moderne Elektronik, Sensorik, Drohnentechnologien und leistungsfähige Energiespeicher angewiesen sind.

Hinzu kommen Anwendungen in Flugzeugbremsen, Raketenkomponenten, Wärmemanagementsystemen, Marinesystemen und Verbundwerkstoffen. Für viele dieser Anwendungen spielt Graphit bereits heute eine zentrale Rolle.

Dass das US-Verteidigungsministerium zuletzt seine Beschränkungen gegenüber mehreren chinesischen Batterie- und Energiespeicherunternehmen ausgeweitet hat, zeigt deutlich, wie stark sich die Diskussion inzwischen in Richtung Versorgungssicherheit verschiebt.

China bleibt der dominante Faktor

Ein wesentlicher Grund für die strategische Neubewertung von Graphit liegt in der aktuellen Marktstruktur. China kontrolliert weiterhin große Teile der weltweiten Förderung und vor allem der Verarbeitung von Graphit.

Genau diese Konzentration betrachten westliche Regierungen zunehmend als Risiko. Die USA führen Graphit inzwischen offiziell auf ihrer Liste kritischer Rohstoffe. Auch die Europäische Union betrachtet den Rohstoff als strategisch relevant.

Entsprechend wächst das Interesse an Projekten in politisch stabilen Regionen wie Kanada, Australien oder Europa.

Focus Graphite positioniert sich in einem strategisch attraktiven Umfeld

Vor diesem Hintergrund gewinnt die Positionierung von Focus Graphite zunehmend an Bedeutung. Das Unternehmen entwickelt mit Lac Knife eines der hochgradigsten bekannten Flockengraphit-Projekte Nordamerikas.

Die Lagerstätte befindet sich in Québec, einer Region, die sich in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Zentrum für kritische Rohstoffe entwickelt hat. Laut Machbarkeitsstudie verfügt das Projekt über eine geplante Minenlaufzeit von rund 27 Jahren und eine erwartete Jahresproduktion von etwa 48.000 Tonnen Graphitkonzentrat.

Der Standort bietet zusätzliche Vorteile: Québec verfügt über politische Stabilität, eine rohstofffreundliche Infrastruktur und Zugang zu günstiger Wasserkraft. Gerade für industrielle Abnehmer werden solche Faktoren zunehmend wichtiger.

Tétépisca erweitert die langfristige Perspektive

Neben Lac Knife besitzt Focus Graphite mit Tétépisca ein weiteres bedeutendes Projekt. Nach der jüngsten Ressourcenerweiterung zählt Tétépisca inzwischen zu den größeren Graphitlagerstätten Nordamerikas.

Die Ressource umfasst mehr als 144 Millionen Tonnen mit durchschnittlich rund 10,2 Prozent graphitischem Kohlenstoff. Damit verfügt das Unternehmen über zwei Projekte, die sowohl hinsichtlich Größe als auch Gehalt innerhalb des nordamerikanischen Graphitsektors Beachtung finden.

Gerade in einem Umfeld steigender Nachfrage und wachsender geopolitischer Unsicherheit könnte eine solche Ressourcenbasis künftig an strategischer Bedeutung gewinnen.

Die Wertschöpfung endet nicht beim Bergbau

Ein weiterer Aspekt unterscheidet Focus Graphite von vielen klassischen Explorationsunternehmen. Ende 2025 erhielt das Unternehmen staatliche Fördermittel in Höhe von 14 Millionen CAD für die Entwicklung einer Anlage zur Herstellung von ultrahochreinem Graphit mit einem Reinheitsgrad von mehr als 99,95 Prozent.

Dieses Material soll unter anderem in Anwendungen der Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Energiespeicherung und Hochtechnologie eingesetzt werden. Der Schritt zeigt einen Trend, der weltweit zu beobachten ist: Regierungen fördern nicht mehr nur die Rohstoffgewinnung, sondern zunehmend auch die Weiterverarbeitung innerhalb eigener Wirtschaftsräume.

Warum Analysten erhebliches Potenzial sehen

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt Focus Graphite zuletzt durch eine aktualisierte Studie von Fundamental Research Corp. Die Analysten verwiesen auf die wirtschaftlichen Kennzahlen von Lac Knife und erhöhten ihr Kursziel.

In der Analyse wurde ein Aufwärtspotenzial von über 400 Prozent gegenüber dem damaligen Börsenkurs genannt. Solche Schätzungen ersetzen selbstverständlich keine eigene Analyse. Sie zeigen jedoch, dass einige Marktbeobachter die aktuelle Bewertung des Unternehmens deutlich unterhalb des langfristigen Potenzials sehen.

Fazit: Die eigentliche Rohstoffgeschichte beginnt erst

Die Schlagzeilen werden aktuell vom Iran-Abkommen, der Straße von Hormus und den Ölpreisen dominiert. Doch für langfristig orientierte Anleger könnte eine andere Entwicklung deutlich wichtiger sein.

Die westlichen Staaten bauen ihre Lieferketten für kritische Rohstoffe neu auf. Dabei geht es längst nicht mehr nur um Elektromobilität, sondern zunehmend auch um Verteidigung, Luftfahrt, Digitalisierung und technologische Souveränität.

Graphit steht genau an dieser Schnittstelle. Mit seinen Projekten Lac Knife und Tétépisca sowie dem Ausbau eigener Verarbeitungsaktivitäten ist Focus Graphite in einem Markt positioniert, dessen strategische Bedeutung kontinuierlich zunimmt.

Sollte sich der Trend zu unabhängigen nordamerikanischen Lieferketten fortsetzen, könnte Graphit zu den entscheidenden Rohstoffen der kommenden Jahre zählen.

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Dienstag, 07. Juli, 17:00 - 18:00 Uhr

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https://small-microcap.eu/event/webinar-auf-perlensuche-in-oesterreich-der-blick-in-die-zweite-reihe-lohnt/

Quelle:

https://focusgraphite.com/
https://focusgraphite.com/lac-tetepisca/
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/iran-usa-europa-abkommen-100.html
https://www.tagesschau.de/ausland/asien/usa-iran-abkommen-102.html
www.pv-magazine-usa.com/2026/06/10/u-s-government-restricts-trade-with-prominent-chinese-storage-companies
www.ecga.net/wp-content/uploads/2025/03/Defence-Aeronautics-Infosheet-2025.pdf
https://www.researchfrc.com/stocks/FMS.V/focus-graphite-inc
https://www.iea.org/reports/global-critical-minerals-outlook
https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/critical-raw-materials-act_en
https://www.pressetext.com/news/lieferketten-schreiben-graphitmarkt-neu-warum-die-strategie-von-focus-graphite-zunehmend-an-bedeutung-gewinnt.html
https://www.ila-berlin.de
https://www.rheinmetall.com
https://www.benchmarkminerals.com
https://www.energy.gov/mesc/critical-materials-and-minerals

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Lassen Sie sich in den Verteiler für Focus Graphite oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Focus Graphite" oder "Nebenwerte".

Focus Graphite Inc.
ISIN: CA34416E8743
https://focusgraphite.com/

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