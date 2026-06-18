Gasfund in Österreich: Erster Test zeigt, was drinsteckt

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ADX Energy habe bei der Gasbohrung HOCH-1 (Hochfeld-1) einen deutlichen Fortschritt gemeldet. Aus dem ersten geöffneten Sandintervall in 1.465 Metern Tiefe sei nach Unternehmensangaben ein durchschnittlicher Gasfluss von 2,8 Millionen Kubikfuß pro Tag erzielt worden. Das entspreche rund 467 BOEPD (Barrels of Oil Equivalent per Day, Barrel Öläquivalent pro Tag). Der wasserfreie Zufluss und der steigende Druck deuteten laut Management auf ein gutes Fließverhalten der getesteten Zone hin.

ADX Energy habe bei der Gasbohrung HOCH-1 (Hochfeld-1) einen deutlichen Fortschritt gemeldet. Aus dem ersten geöffneten Sandintervall in 1.465 Metern Tiefe sei nach Unternehmensangaben ein durchschnittlicher Gasfluss von 2,8 Millionen Kubikfuß pro Tag erzielt worden. Das entspreche rund 467 BOEPD (Barrels of Oil Equivalent per Day, Barrel Öläquivalent pro Tag). Der wasserfreie Zufluss und der steigende Druck deuteten laut Management auf ein gutes Fließverhalten der getesteten Zone hin.

Erste Testzone liefert Gas

Der gemeldete Gasfluss stamme aus Zone 1. Dabei handele es sich um ein Sandintervall zwischen 1.464,6 und 1.466,6 Metern Tiefe. ADX Energy ordne diesen Abschnitt einem BFF (Basin Floor Fan, fächerförmiger Sandkörper am früheren Beckenboden) zu. Vereinfacht beschrieben ist das eine alte Sandablagerung, die Gas speichern kann. Entscheidend ist, ob der Sand genügend Durchlässigkeit besitzt, damit Gas zur Bohrung fließen kann.



Der Test sei auf einer kleinen 16/64-Zoll-Düse durchgeführt worden. Diese Düse begrenze den Durchfluss und ermögliche eine kontrollierte Messung von Druck und Förderverhalten. Nach Angaben des Unternehmens habe der Bohrlochkopf-Druck bei 940 psi (Pounds per Square Inch, Druckeinheit) gelegen und weiter zugenommen.