Im Vorfeld ihres ersten Capital Markets Day hat tonies einen ehrgeizigen strategischen Fahrplan vorgestellt, der darauf abzielt, den Gruppenumsatz bis zum Geschäftsjahr 2030 auf über 1,4 Milliarden Euro mehr als zu verdoppeln und die adjustierte EBITDA-Marge auf 16-18% zu verbessern. Diese profitable internationale Expansion wird durch ein hoch skalierbares Plattformmodell vorangetrieben, das signifikante Wachstumsreserven, insbesondere im US-Markt, sowie strukturelle Kosteneffizienzen, ein wiederholbares globales Markteinführungs-Playbook und eine dynamische IP-Pipeline mit erstklassigen Marken wie Pokémon und Bluey nutzt. Unterstützt durch die starke Erfolgsbilanz des Managements in der Umsetzung, eine plausible Perspektive auf über 1,4 Milliarden Euro Umsatz und einen schützenden IP-Moat bietet tonies ein überzeugendes Risiko-Rendite-Profil. Wir erhöhen unsere Schätzungen und setzen ein neues Kursziel von 17,25 Euro (alt: 14,00 Euro). Der heutige CMD sollte weiteres Vertrauen in den ehrgeizigen Wachstumspfad von tonies schaffen. KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/tonies-se
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