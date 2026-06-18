AUTO1s CMD hat die Visibilität des langfristigen Investment Cases erheblich verbessert. Das Management legte separate Kennzahlen zu den Unit Economics für die Bereiche Merchant und Retail offen, einschließlich Brücken- und Cash-Flow-Mechanismen, während die langfristigen Ziele aus bottom-up Marktannahmen und operativen Werttreibern abgeleitet wurden, was deren Glaubwürdigkeit wesentlich stärkt. Merchant bleibt das cash-generierende Kernelement, während Retail die entscheidende langfristige Ertragschance darstellt, unterstützt durch das Wachstum von Autohero und captive finance. Wir nehmen moderate Anpassungen nach oben bei unseren Schätzungen vor und erhöhen unser DCF-abgeleitetes Kursziel auf 35,00 EUR von 33,00 EUR. KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/auto1-group-se
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