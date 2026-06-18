DJ PTA-News: ÖKOWORLD AG: ÖKOWORLD AG setzt auf Kontinuität: Vorständin Andrea Machost verlängert Vertrag

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

ÖKOWORLD AG: ÖKOWORLD AG setzt auf Kontinuität: Vorständin Andrea Machost verlängert Vertrag

Hilden (pta000/18.06.2026/13:30 UTC+2)

• Andrea Machost verlängert vorzeitig um weitere vier Jahre • Kristine Herrmann übernimmt gruppenweite Verantwortung für Governance, Risk & Compliance

Hilden, 18. Juni 2026. Die ÖKOWORLD AG stellt wichtige Weichen für Kontinuität und die weitere Professionalisierung ihrer Organisation. Der Aufsichtsrat der ÖKOWORLD AG verlängert den Vertrag von Vorständin Andrea Machost vorzeitig um weitere vier Jahre bis Ende 2030. Andrea Machost gehört seit Januar 2022 dem Vorstand der Pionierin für nachhaltige Geldanlage an. Sie bleibt für Finanzen, Personal, IT, Organisation und Privatkundenvertrieb zuständig.

Der Aufsichtsratsvorsitzende der ÖKOWORLD AG, Dr. Hermann Falk, sagt zur Prolongation: "Veränderungsstärke, fachliche Qualitäten, Empathie und Wertekongruenz - all dies zeichnet Andrea Machost seit vielen Jahren aus. ÖKOWORLD braucht diese Qualitäten bei der strategischen Neuausrichtung. Deshalb hat der Aufsichtsrat das Vorstandsmandat verlängert. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Andrea Machost!" Andrea Machost betont: "ÖKOWORLD ist profitabel. Die Neuausrichtung wird ermöglicht durch unsere soliden Finanzen und unsere hohe Liquidität. Ich freue mich sehr darauf, diesen Weg in eine erfolgreiche Zukunft weitere vier Jahre aktiv mitzugestalten."

Darüber hinaus übernahm Kristine Herrmann zum 1. Juni 2026 die neu geschaffene Funktion als Group Head of Governance, Risk und Compliance (GRC). Kristine Herrmann ist bislang Chief Operating Officer der ÖKOWORLD Lux S.A. und übernimmt im Rahmen ihrer erweiterten Rolle die Gesamtverantwortung für Risikomanagement, Recht und Compliance für die ÖKOWORLD Gruppe. Sie berichtet direkt an den Vorstandsvorsitzenden, Dr. Oliver Pfeil. Mit dieser gebündelten Verantwortung stärkt ÖKOWORLD die gruppenweite Zusammenarbeit zwischen Luxemburg und Hilden. Ziel ist es, die einheitlichen Standards in den Bereichen Governance, Risikomanagement und Compliance weiterzuentwickeln.

Dr. Oliver Pfeil sagt zu der Ernennung: "Kristine Herrmann verfügt über langjährige Erfahrung in unserer Unternehmensgruppe. Sie kennt unsere Organisation, Prozesse und Kultur sehr genau. Ich freue mich sehr, dass sie diese zusätzliche Verantwortung übernimmt. Die engere Verzahnung unserer Teams in Luxemburg und Hilden wird uns dabei helfen, gruppenweit noch einheitlicher und effizienter zusammenzuarbeiten."

Der bisherige Leiter des Ressorts Risikomanagement, Compliance und Recht, Alexander Heynen, verlässt das Unternehmen zum 30. Juni 2026 auf eigenen Wunsch, um sich neuen Herausforderungen zu stellen. Der Vorstand dankt Alexander Heynen für seinen engagierten Einsatz und seine wertvollen Beiträge zur Weiterentwicklung der Governance-, Risiko- und Compliance-Strukturen der ÖKOWORLD-Gruppe. Er wünscht ihm für seine berufliche und persönliche Zukunft weiterhin viel Erfolg.

Über ÖKOWORLD

ÖKOWORLD gilt als Pionierin im Bereich nachhaltiger Geldanlagen und Vorsorge. Die ÖKOWORLD-Fonds investieren global in Unternehmen, die sich durch ihre Produkte oder Dienstleistungen ethisch, sozial und ökologisch positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auswirken und somit zu einer lebenswerten Zukunft beitragen. ÖKOWORLD-Fonds werden regelmäßig ausgezeichnet. Im November 2025 erhielten alle Fonds der ÖKOWORLD das höchste FNG-Siegel mit drei Sternen - ein anerkannter Qualitätsstandard für nachhaltige Geldanlagen im deutschsprachigen Finanzmarkt. Zudem bekamen zuletzt beide der von Stiftung Warentest (Finanztest 10/2025) getesteten ÖKOWORLD-Fonds, der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC und der ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0, die Bestnote für Nachhaltigkeit. Weitere Informationen finden Sie unter www.oekoworld.com .

Kontakt

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Tel. 02103 929-172

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