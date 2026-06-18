© Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-FotopresT-Systems und SupplyOn bündeln ihre Kräfte. Die neue KI-Plattform soll Lieferketten beschleunigen, Prozesse automatisieren und Daten in Europa halten.Die Telekom-Tochter T-Systems und das Lieferkettennetzwerk SupplyOn gehen eine strategische Partnerschaft ein. Ziel ist der Einsatz künstlicher Intelligenz in industriellen Lieferketten. Dafür verbindet SupplyOn seine Plattform mit der Industrial AI Cloud von T-Systems. Unternehmen sollen dadurch Beschaffungs-, Logistik- und Lieferantenprozesse automatisieren und beschleunigen können. Die Kooperation reagiert auf die steigende Komplexität globaler Lieferketten. Unternehmen müssen heute schneller Entscheidungen treffen und gleichzeitig …
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