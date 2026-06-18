Mit SpaceX zur Billion!: So wurde Elon Musk reich - steht Tesla vor neuen Allzeithochs?

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Elon Musk ist der erste Billionär der Geschichte. Ein Blick auf sein gigantisches Vermögen, seinen Aufstieg und die Risiken seines Firmen-Imperiums.

Das Wichtigste in Kürze:

• Durch den Börsengang von SpaceX wurde Elon Musk der erste Billionär der Welt

• 2008 standen sowohl Tesla als auch SpaceX kurz vor der Insolvenz

• Die Führung von sechs Unternehmen gleichzeitig sorgt für massiven Unmut bei Tesla-Aktionären.



Im Juni 2026 hat Elon Musk eine finanzielle Schallmauer durchbrochen: Er wurde zum ersten Billionär der Geschichte. Mit einem geschätzten Nettovermögen von rund 1.1 Billionen US-Dollar hat er sich weit von allen anderen Superreichen abgesetzt. Der zweitreichste Mensch der Welt, Google-Mitgründer Larry Page, kommt auf rund 296 Milliarden US-Dollar - Musk besitzt damit mehr als das Dreifache. Um die Größenordnung zu verstehen: Würde Musk täglich eine Million US-Dollar ausgeben, bräuchte er über 2740 Jahre, um sein Vermögen zu verbrauchen.



Woraus besteht dieses Vermögen?

Musks Reichtum liegt nicht auf dem Girokonto, sondern ist fast vollständig in Unternehmensanteilen gebunden. Der Katalysator für den Sprung über die Billionen-Marke war der Börsengang von SpaceX im Juni 2026. Durch die Zusammenlegung von SpaceX, dem KI-Start-up xAI und der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) entstand ein Konglomerat, das beim IPO mit 1.75 Billionen US-Dollar bewertet wurde.

Vermögensverteilung:

SpaceX/xAI/X (42% Prozent, ~735 Mrd. US-Dollar), Tesla (20 Prozent, ~338 Mrd. US-Dollar), Sonstige (27 Mrd. US-Dollar).



Vermögensverteilung: SpaceX/xAI/X dominiert mit 735 Milliarden US-Dollar.



Vom Außenseiter zum Superreichen

Die Geschichte beginnt 1971 in Südafrika. Mit zwölf Jahren programmierte Musk das Videospiel Blastar und verkaufte es für 500 US-Dollar. Nach Studien in Kanada und den USA brach er sein Stanford-Doktorandenprogramm 1995 ab, um vom Internetboom zu profitieren.

Mit seinem Bruder gründete er 1995 Zip2 (verkauft 1999 für 22 Millionen US-Dollar). Danach X.com, das zu PayPal fusionierte. Als eBay PayPal 2002 für 1.5 Milliarden kaufte, erhielt Musk 180 Millionen. Er riskierte alles: 100 Millionen für SpaceX (2002), 70 Millionen für Tesla (2004).



Das Jahr des Schreckens - 2008

Die Finanzkrise ließ die Kapitalmärkte austrocknen. Tesla stand vor der Insolvenz, die ersten drei SpaceX-Raketenstarts explodierten. Musk hatte nur noch Geld für einen letzten Versuch. Sein gesamtes Vermögen war gebunden - er schlief auf Fabrikböden und lieh sich Geld für die Miete.

Im September 2008 erreichte die Falcon 1 beim vierten Anlauf erfolgreich den Orbit. Wenige Tage später rettete ein NASA-Vertrag über 1.6 Milliarden US-Dollar das Unternehmen. Musk hatte alles aufs Spiel gesetzt - und gewonnen.

Elon Musk: Der erste Billionär - Ein Vergleich.



HKCM-Analyse: Wie siehts aus mit Tesla?

Primär verorten wir TSLA einer abwärts gerichteten Welle, deren Ziel das größere Tief der aktuellen Zwischenkorrektur sein sollte. Danach dürfte sich der Kurs wieder dem übergeordneten Aufwärtsimpuls widmen.



In unserem Alternativszenario würde TSLA direkt über den Widerstand bei $498.83 klettern (Wahrscheinlichkeit: 33%). In diesem Fall würden wir die Zwischenkorrektur bereits als abgeschlossen verbuchen und den Kurs in der dritten Etappe des übergeordneten Aufwärtsimpulses verorten.

In unserem Alternativszenario würde TSLA direkt über den Widerstand bei $498.83 klettern (Wahrscheinlichkeit: 33%). In diesem Fall würden wir die Zwischenkorrektur bereits als abgeschlossen verbuchen.

Leseempfehlung: Mehr zu Elon Musk und dem SpaceX-IPO erfahren sie hier.

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Disclaimer: Unsere Analyse ist keine Anlageberatung. Sie dient nur zu Informationszwecken.



Enthaltene Werte: US88160R1014,US84615Q1031