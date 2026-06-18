Die Aktie von SAP bleibt klar angeschlagen. Am Donnerstag setzte der DAX-Titel seinen Abwärtstrend fort und fiel im Tief auf 134,98 Euro - den niedrigsten Stand seit zweieinhalb Jahren. Am späten Nachmittag notierten die Papiere noch rund vier Prozent schwächer. Die charttechnische Situation ist damit jetzt brandgefährlich.Das Wichtigste kurz und knapp• SAP fällt auf den tiefsten Stand seit zweieinhalb Jahren.• Die wichtige Unterstützungszone um 135 Euro gerät damit stark in Gefahr.• Charttechnisch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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