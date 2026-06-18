New York - Die US-Börsen haben am Donnerstag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 51.565 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,1 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.501 Punkten 1,1 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 30.406 Punkten 2,5 Prozent im Plus.



Anleger zeigten sich am Donnerstag erleichtert über die Öffnung der Straße von Hormus, auch wenn die Normalisierung des dortigen Schiffsverkehrs noch Monate dauern könnte. Länger anhaltend sind auch die Folgen des Iran-Kriegs für den Leitzins: Die von US-Präsident Donald Trump erhoffte Leitzinssenkung halten die Mitglieder des Offenmarktausschusses der Federal Reserve derzeit für unwahrscheinlich, stattdessen wird mit einer Erhöhung gerechnet.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagabend schwächer: Ein Euro kostete 1,1461 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8725 Euro zu haben.



Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Abend wurden für eine Feinunze 4.217 US-Dollar gezahlt (-1,0 Prozent). Das entspricht einem Preis von 118,29 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 79,72 US-Dollar, das waren 17 Cent oder 0,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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