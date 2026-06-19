Die Ukraine hat die Zukunft der Kriegsführung sichtbar gemacht. Unbemannte Systeme dominieren das Schlachtfeld. Mit dem 16 Mrd. EUR "Aktionsplan Drohnen" und der NATO-Roboterlinie an der Ostflanke wird diese Erkenntnis nun zur industriellen Pflichtaufgabe für Europa. Der eigentliche Wendepunkt aber liegt in der Energie. Wasserstoff-Brennstoffzellen heben die Reichweitenbeschränkung von Batterien auf und machen autonome Systeme operativ überlegen. Damit entsteht ein neuer industrieller Komplex, in dem sich Rheinmetall, First Hydrogen und Siemens positionieren, um vom Megatrend der nächsten Dekade zu profitieren.Den vollständigen Artikel lesen ...
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