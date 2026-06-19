Offenbar kommt der Krieg am Persischen Golf endlich zu einem Ende. Die Schäden, insbesondere für die USA, sind aber immens: politisch, wirtschaftlich und auch militärisch. Denn das Land muss sein Waffenarsenal wieder aufstocken. Unzählige Missiles wurden verschossen, es gingen Kampfflugzeuge und Helikopter verloren. Schon Anfang Mai wies der US-Senator Mark Kelly nach einem Pentagon-Briefing darauf hin, dass die Bestände in Folge des Kriegs völlig "ausgeblutet" seien. So seien die Munitionsdepots, insbesondere Tomahawk-Raketen, Patriot-Abwehrsysteme und SM-3-Abfangraketen, völlig erschöpft. Nun müssen die USA nachrüsten. Der Wiederaufbau dieser Bestände werde wohl Jahre dauern. Neben der Militärindustrie dürften insbesondere knappe Rohstoffe hiervon profitieren. Da viele Rohstoffaktien im Zuge des Konflikts zurückgekommen sind, bieten sich hier Chancen für Anleger. Wir blicken deshalb auf die Aktien von Aya Gold & Silver, Almonty Industries und Lynas Rare Earths.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalerhöhungen.de