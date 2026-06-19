Als Chef von EWE und Präsident des BDEW steht Stefan Dohler auf zwei Seiten, auf der von Investoren in erneuerbare Erzeugungsanlagen und Batteriespeicher und auf der der Netzbetreiber, die diesen Zubau ermöglichen sollen. Er sucht dabei nach fairen Lösungen, die weitere Investitionen ins System ermöglichen und Kosten begrenzen. Im Podcast diskutieren wir das beispielsweise am Redispatch-Vorbehalt und den Netzanschlussverfahren. Schauen Sie das Podcast-Video Hören Sie den Podcast: Stefan Dohler bezeichnet sich selbst als Energieenthusiast. Viel Energie benötigt er vor allem für seine verschiedenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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