EWE Go und GLS Mobility haben eine Partnerschaft zur Ausstattung öffentlicher Schnellladeinfrastruktur mit Bezahlterminals vereinbart. Bis Ende 2026 sollen rund 1.500 DC-Ladepunkte von EWE Go mit Terminals für das direkte Bezahlen ausgerüstet werden. EWE Go holt sich GLS Mobility an die Seite, um noch dieses Jahr rund 1.500 seiner Schnelllader mit Bezahlterminals auszustatten. Die beiden Unternehmen wollen damit die Nutzung öffentlicher Ladeinfrastruktur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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