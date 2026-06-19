Nach dem gestrigen London CMD bestätigen wir unser BUY-Rating und ein Kursziel von 17,25 EUR für tonies, verstärkt durch die Ankündigung der Toniebox Lite, einem kleineren, tragbareren und wahrscheinlich preisgünstigeren Gerät. Während eine günstigere Hardware-Variante potenzielle Kannibalisierungsrisiken mit sich bringt, wird dies stark durch tonies' klassisches Razor-and-Blade-Modell gemildert, bei dem eine niedrigere finanzielle Eintrittsbarriere die globale aktive installierte Basis beschleunigt und hochprofitables "Attach Revenue" aus Figuren generiert. Diese Hardware-Expansion wird durch geografische Diversifizierung und Wachstum in unterdurchdrungenen Märkten wie Nordamerika zusätzlich angekurbelt. Dies wird durch tier-eins globale IP-Exklusivität (Bluey, Pokémon) und datengestützte Expansion im Einzelhandel unterstützt. Letztendlich hinterlässt tonies' kommerzieller Wettbewerbsvorteil, der auf einer seit 10 Jahren etablierten Basis von 12 Millionen Boxen und einer umfangreichen, exklusiven Inhaltsbibliothek basiert, eine unübertroffene Wettbewerbsqualität, die den Weg des Managements untermauert, den Gruppenumsatz bis 2030 auf 1,4 Milliarden EUR zu verdoppeln, mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 16-18%. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/tonies-se
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