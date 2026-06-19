Neue Goldtreffer außerhalb der Grube: Diese Goldmine steht vor der Erweiterung

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Heliostar meldet neue Bohrergebnisse und wichtige Genehmigungen für die Goldmine La Colorada. Im Bereich Veta Madre habe das Unternehmen zusätzliche goldhaltige Zonen gefunden, teils außerhalb der bisherigen Grubengrenzen. Damit rücke eine größere Grube näher. Nach Angaben des Managements könnten die neuen Daten den bestehenden Minenplan um rund 20.000 Unzen Gold ergänzen.
Heliostar meldet neue Bohrergebnisse und wichtige Genehmigungen für die Goldmine La Colorada. Im Bereich Veta Madre habe das Unternehmen zusätzliche goldhaltige Zonen gefunden, teils außerhalb der bisherigen Grubengrenzen. Damit rücke eine größere Grube näher. Nach Angaben des Managements könnten die neuen Daten den bestehenden Minenplan um rund 20.000 Unzen Gold ergänzen.
Neue Treffer bei Veta Madre
Heliostar berichtet über mehrere Bohrabschnitte aus der Zone Veta Madre. Besonders stark sei ein Abschnitt von 10,9 Metern mit 22,1Gramm Gold pro Tonne Gestein ab 187,7 Metern Tiefe gewesen. Darin habe ein kurzer Abschnitt von 1,3 Metern sogar 174 g/t Gold enthalten. Weitere Ergebnisse hätten 40,8 Meter mit 2,23 g/t Gold, 147,2 Meter mit 0,70 g/t Gold sowie 20,65 Meter mit 3,35 g/t Gold geliefert. Das Unternehmen erklärte, mehrere dieser Zonen lägen außerhalb der aktuellen Reservegrube. Das sei wichtig, weil sich daraus eine größere Abbaufläche ergeben könnte.
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