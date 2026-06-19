Grund dafür ist eine Kaufempfehlung von MWB Research. Die Analystem gaben ein Kursziel von 20 Euro aus und begründeten dies damit, dass sich LANXESS durch die jüngste Anleihe-Platzierung zunächst erfolgreich refinanziert und damit den guten Zugang zum Kapitalmarkt bewiesen hätte. Die Kosten seien allerdings etwas höher, sodass der weitere Schuldenabbau von der Ergebnisentwicklung abhänge. Die jüngste Entspannung bei Öl- und Gaspreisen sei hilfreich, in der Lieferkette lasse aber gleichzeitig der Auftrieb durch die Verwerfungen des Krieges nach. Insgesamt sieht man die Lage aber optimistisch und geht dabei davon aus, dass im ersten Quartal der Tiefpunkt erreicht wurde. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken für das zweite Halbjahr und auch 2027 sei günstig. Denn selbst eine moderate Erholung der Endmärkte bedeute auf niedrigem Auslastungsniveau enorme Fortschritte. Die LANXESS-Aktie ist heute mehr als grün - sie notiert derzeit über 8 % im Plus.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



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