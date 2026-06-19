Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein führendes Unternehmen für KI-gestützte Technologiedienstleistungen und -beratung, gab heute den erfolgreichen Abschluss eines umfangreichen, mehrjährigen Programms zur Migration von Rechenzentren für METRO, einen führenden internationalen Lebensmittelgroßhändler, bekannt. Dieser Meilenstein auf dem Weg zur Cloud-Transformation von METRO schafft eine belastbare, skalierbare und zukunftsfähige digitale Grundlage, die die langfristigen Wachstumsziele des Unternehmens unterstützt. Außerdem ist das Programm ein Eckpfeiler der Cloud-First-Strategie und der langfristigen Agenda zur digitalen Transformation von METRO.

"Dieses Programm erfolgreich abgeschlossen zu haben, ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg von METRO hin zu einer skalierbaren, cloudbasierten und KI-fähigen IT-Landschaft", so Khaled Bagban, Chief Information Officer, METRO AG "Gemeinsam mit Wipro und unserem Partner-Ökosystem haben wir eine belastbare und zukunftsfähige digitale Grundlage aufgebaut, dank der wir Innovationen schneller umsetzen und die Einführung von KI in großem Maßstab vorantreiben können. Dieser Erfolg spiegelt die Stärke unserer Zusammenarbeit wider und unterstützt unser Ziel, ein AI-First-Unternehmen zu werden."

Im Rahmen des Projekts migrierte Wipro den IT-Betrieb von METRO von den alten Rechenzentren in ein modernes, skalierbares und robustes Multi-Cloud-Ökosystem. Die Umsetzung erfolgte in mehreren Phasen und im Rahmen eines Programms mit Risikoüberwachung. Gemeinsam mit METRO hat Wipro ein zukunftsfähiges digitales Grundgerüst aufgebaut, um die Cybersicherheit des Unternehmens zu stärken, die digitalen Fähigkeiten auszubauen, die Agilität und Resilienz zu verbessern und die Grundlage für seine KI-Transformation zu schaffen.

Das Programm hat zudem eine intelligente Automatisierung in allen wichtigen operativen Bereichen von METRO möglich gemacht, einschließlich des User Lifecycle Managements. Mithilfe von Wipro Intelligence, der einheitlichen Suite mit KI-gestützten Plattformen, Lösungen und transformativen Angeboten, werden diese Automatisierungsfunktionen Serviceanfragen autonom verwalten und somit die Bearbeitungszeiten, die Genauigkeit und die betriebliche Effizienz verbessern. Parallel dazu hat Wipro fortschrittliche, KI-gestützte Engineering-Tools eingeführt, um Softwareentwicklungszyklen zu verkürzen, die Codequalität zu verbessern und eine schnellere Fehlerbehebung zu ermöglichen. Dadurch kann METRO wiederkehrende Muster und systemische Probleme erkennen, was die Entscheidungsfindung erleichtert und die allgemeine Stabilität sowie Zuverlässigkeit in allen Betriebsbereichen verbessert.

"Unsere langfristige Partnerschaft mit METRO belegt die Fähigkeit von Wipro, umfangreiche Unternehmenstransformationen präzise, resilient und mit messbaren Ergebnissen umzusetzen", so Omkar Nisal, Chief Executive Officer Europa bei Wipro Limited. "Auch im Zuge des Eintritts von METRO in die nächste Ära der KI-gestützten Transformation wird Wipro Intelligence eine zentrale Rolle dabei spielen, größeren geschäftlichen Mehrwert zu generieren, eine intelligentere Entscheidungsfindung zu ermöglichen und Innovationen in großem Maßstab voranzutreiben."

Tara Brady, President of Europe, Middle East, and Africa (EMEA) bei Google Cloud, erklärte: "Der erfolgreiche Rechenzentrums-Exit von METRO setzt Maßstäbe für die Modernisierung von Unternehmen in ganz Europa. Auf Basis von Google Cloud hat METRO nicht nur die Einschränkungen seiner alten Infrastruktur beseitigt, sondern sich strategisch auch für eine führende Rolle im Zeitalter der KI positioniert. Es ist uns eine Ehre, mit METRO und Wipro auf diesem Weg zusammenzuarbeiten und die erforderliche Datenarchitektur, Skalierbarkeit und Sicherheit bereitzustellen, um Innovationen in Echtzeit zu ermöglichen und langfristigen geschäftlichen Mehrwert zu schaffen."

Im Dezember 2020 gab Wipro eine strategische Partnerschaft im Bereich Digitalisierung und IT mit der METRO AG bekannt, deren Verlängerung im Juni 2025 beschlossen wurde.

Über Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) ist ein führendes Unternehmen für KI-gestützte Technologiedienstleistungen und Beratung, dessen Schwerpunkt auf der Entwicklung innovativer Lösungen für die komplexesten Bedürfnisse seiner Kunden im Bereich der digitalen Transformation liegt. Durch den Einsatz unseres beratungsorientierten Ansatzes und der vereinheitlichten Wipro Intelligence Suite von KI-gestützten Plattformen, Lösungen und transformativen Angeboten unterstützen wir unsere Kunden dabei, ihre ambitioniertesten Ziele zu erreichen und intelligente, nachhaltige Unternehmen aufzubauen. Das Wipro Innovation Network Teil der Wipro Intelligence Suite untermauert unser Engagement für kundenzentrierte Co-Innovation und Co-Creation, da es die Kompetenzen von Innovationslabors und Partnerlabors, der Wissenschaft sowie globaler Tech-Communities zusammenführt. Mit über 240.000 Mitarbeitern und Geschäftspartnern in 65 Ländern halten wir unser Versprechen, unsere Kunden, Kollegen und Communities dabei zu unterstützen, in einer sich ständig verändernden Welt erfolgreich zu sein. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.wipro.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Überzeugungen von Wipro in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider, von denen viele von Natur aus ungewiss sind und außerhalb der Kontrolle von Wipro liegen. Zu diesen Aussagen gehören unter anderem Wachstumsaussichten von Wipro, zu den künftigen finanziellen Betriebsergebnissen sowie zu den Plänen, Erwartungen und Absichten des Unternehmens. Wipro weist die Leser darauf hin, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem Risiken und Unwägbarkeiten in Bezug auf Schwankungen unserer Erträge, Umsätze und Gewinne, unsere Fähigkeit, Wachstum zu generieren und zu managen, vorgeschlagene Unternehmensmaßnahmen abzuschließen, intensiver Wettbewerb bei IT-Dienstleistungen, unsere Fähigkeit, unseren Kostenvorteil aufrechtzuerhalten, Lohnerhöhungen in Indien, unsere Fähigkeit, hochqualifizierte Fachkräfte zu gewinnen und zu halten, Zeit- und Kostenüberschreitungen bei Verträgen mit festen Preisen und festen Zeitrahmen, Kundenkonzentration, Beschränkungen bei der Einwanderung, unsere Fähigkeit, unsere internationalen Aktivitäten zu managen, geringere Nachfrage nach Technologie in unseren Schwerpunktbereichen, Störungen in den Telekommunikationsnetzen, unsere Fähigkeit, potenzielle Akquisitionen erfolgreich abzuschließen und zu integrieren, die Haftung für Schäden aus unseren Dienstleistungsverträgen, der Erfolg der Unternehmen, in die wir strategisch investieren, die Rücknahme steuerlicher staatlicher Anreize, politische Instabilität, Krieg, rechtliche Beschränkungen bei der Kapitalbeschaffung oder dem Erwerb von Unternehmen außerhalb Indiens, die unbefugte Nutzung unseres geistigen Eigentums und die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, die unser Geschäft und unsere Branche betreffen.

Weitere Risiken, die Auswirkungen auf unsere künftigen Betriebsergebnisse haben könnten, werden in unseren bei der United States Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Jahresberichte auf Formular 20-F, ausführlicher beschrieben. Diese Unterlagen sind verfügbar unter www.sec.gov. Unter Umständen geben wir von Zeit zu Zeit zusätzliche schriftliche und mündliche zukunftsgerichtete Aussagen ab, darunter auch Aussagen, die in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens und in unseren Berichten an die Aktionäre enthalten sind. Wir übernehmen keine Verpflichtung, jedwede zukunftsgerichtete Aussagen, die von uns oder in unserem Namen abgegeben werden, zu aktualisieren.

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