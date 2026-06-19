Die Württembergische startet zum 01.07.2026 mit einem überarbeitet Kfz-Spezial-Versicherungstarif für Betriebe aus Kfz-Handel und -Handwerk. Der Schwerpunkt des optimierten Tarifs liegt auf einer differenzierteren und risikogerechteren Einstufung bei Vertragsabschluss, so der Versicherer. Die Württembergische Versicherung AG hat ihr Kfz-Spezial-Versicherungsangebot überarbeitet. Der neue Tarif, der zum 01.07.2026 an den Start geht, richtet sich an Betriebe aus dem Kfz-Handel und -Handwerk. Laut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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