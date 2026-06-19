Ottobock treibt den Umbau seines Portfolios weiter voran: Das Unternehmen verkauft seinen Bereich Human Mobility an DHCare. Die Vereinbarung wurde am 19. Juni 2026 unterzeichnet, das Closing ist für die zweite Jahreshälfte 2026 vorgesehen. Die Aktie von Ottobock reagiert positiv. Gut zwei Prozent geht es am späten Freitagvormittag nach oben.• Ottobock verkauft den Bereich Human Mobility an DHCare.• Das Closing ist für die zweite Jahreshälfte 2026 geplant.• Mit dem Verkauf schärft Ottobock seinen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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