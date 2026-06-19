Die Aktie der großen Unternehmensberatung ACCENTURE gab gestern 18 % nach und beschleunigte damit den negativen KI-Kurs. Auslöser waren Berichte (Financial Times) über rückläufige Auftragsvolumina. CEO Julie Sweet hingegen betonte, dass die Kunden ihre Budgets für Beratung lediglich nicht erhöhen.
Bemühungen um eine Erweiterung des Geschäftsmodells, etwa in Sachen Cybersicherheit, sind aus Analystensicht noch nicht überzeugend. Ähnlich wie Software, benötigt auch die Beraterbranche einen neuen Ansatz. Solange das neue "Narrativ" nicht gefunden ist, bleiben auch die üblichen charttechnischen Argumente (Rebound nach Halbierung etc.) weitgehend wirkungslos. Daher ist ACCENTURE momentan noch kein Kandidat für einen Turnaround.
Helmut Gellermann
Bemühungen um eine Erweiterung des Geschäftsmodells, etwa in Sachen Cybersicherheit, sind aus Analystensicht noch nicht überzeugend. Ähnlich wie Software, benötigt auch die Beraterbranche einen neuen Ansatz. Solange das neue "Narrativ" nicht gefunden ist, bleiben auch die üblichen charttechnischen Argumente (Rebound nach Halbierung etc.) weitgehend wirkungslos. Daher ist ACCENTURE momentan noch kein Kandidat für einen Turnaround.
Helmut Gellermann
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