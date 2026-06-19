Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag wenig verändert ins Wochenende gegangen. Im Fokus blieb die anhaltende Unsicherheit um das Abkommen zwischen Iran und den USA über die Beendigung der Feindseligkeiten. Die am Freitag vorgesehenen Verhandlungen in der Schweiz waren vom Iran mit dem Verweis auf Kampfhandlungen im Libanon abgesagt worden. Am Freitagnachmittag kündigte ein US-Regierungsvertreter allerdings eine neue Waffenruhe im Libanon ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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