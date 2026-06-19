Paris/London/Zürich - Der EuroStoxx50 hat am Freitag eine starke Börsenwoche mit leichten Verlusten beendet. Der Leitindex der Eurozone ging 0,48 Prozent tiefer bei 6.293,13 Punkten aus dem Handel, nachdem er sich am Vormittag noch einmal zu einem weiteren Rekordhoch aufgerafft hatte. Angesichts der Hoffnungen auf einen dauerhaften Frieden zwischen den USA und dem Iran ergibt sich auf Wochensicht ein Plus von 1,71 Prozent. Ausserhalb der Eurozone ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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