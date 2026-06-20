München - Im Münchner Stadtteil Milbertshofen ist in der Nacht zu Samstag der Waggon eines Güterzugs von einer Brücke auf eine Straße gestürzt. Mindestens eine Person sei lebensgefährlich verletzt worden, hieß es aus Kreisen der Einsatzkräfte.
Das Unglück soll sich gegen 1:45 Uhr bei einer Rangierfahrt auf dem Münchner Nordring ereignet haben. Die Schleißheimer Straße wurde nahe der Max-Diamand-Straße gesperrt. Weitere Hintergründe wurden von den Einsatzkräften zunächst nicht bekannt gegeben.
Über die betroffene Brücke führen vier parallel verlegte Gleise, zusätzlich gibt es im Brückenbereich Weichen mit Möglichkeit zum Gleiswechsel.
Der Münchner Nordring ist eine Eisenbahnumgehungsbahn am nördlichen Rand der bayerischen Landeshauptstadt und hat hauptsächlich im Güterverkehr Bedeutung. Im nahe der Unglücksstelle gelegenen Bahnhof Milbertshofen findet insbesondere mit der Mineralölindustrie Güterverkehr statt, außerdem wird dort der Werksverkehr eines BMW-Werkes abgewickelt, Personenverkehr gibt es normalerweise nicht.
Das Unglück soll sich gegen 1:45 Uhr bei einer Rangierfahrt auf dem Münchner Nordring ereignet haben. Die Schleißheimer Straße wurde nahe der Max-Diamand-Straße gesperrt. Weitere Hintergründe wurden von den Einsatzkräften zunächst nicht bekannt gegeben.
Über die betroffene Brücke führen vier parallel verlegte Gleise, zusätzlich gibt es im Brückenbereich Weichen mit Möglichkeit zum Gleiswechsel.
Der Münchner Nordring ist eine Eisenbahnumgehungsbahn am nördlichen Rand der bayerischen Landeshauptstadt und hat hauptsächlich im Güterverkehr Bedeutung. Im nahe der Unglücksstelle gelegenen Bahnhof Milbertshofen findet insbesondere mit der Mineralölindustrie Güterverkehr statt, außerdem wird dort der Werksverkehr eines BMW-Werkes abgewickelt, Personenverkehr gibt es normalerweise nicht.
© 2026 dts Nachrichtenagentur