Berlin - Die frühere CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer erklärt sich die Unzufriedenheit in der Partei mit Bundeskanzler Friedrich Merz vor allem mit enttäuschten Erwartungen. Die CDU sei eine Partei, die sehr genau auf Erfolge schaue, sagte Kramp-Karrenbauer dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Am besten könne man das mit dem FC Bayern vergleichen: Es müssten Titel geholt werden.



Nach dem Bruch der Ampel-Koalition und dem vorangegangenen Chaos sei die Erwartung an die neue schwarz-rote Regierung riesig groß gewesen. "Und natürlich gab es auch Startschwierigkeiten, manchen unnötigen Streit, für manche zu kleine Fortschritte - und das führte zu einer gewissen Enttäuschung", sagte die Vorsitzende der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung.



Mit dem Erstarken populistischer Kräfte hätten einige Christdemokraten den Eindruck, sie müssten die Parteilinie voll durchsetzen, um den eigenen Anhängern gerecht zu werden. Der Verstand wisse, dass eine Demokratie und eine Koalition nur mit Kompromissen funktionieren könnten, aber die Parteiseele wünsche sich möglichst viel eigene Programmatik. Das gelte noch stärker für die SPD, weil sie sich noch mehr die Existenzfrage stellen müsse. Das Problem sei, dass Kompromisse als Schwäche einer Partei verunglimpft würden. "Dabei sind sie der Kitt für unsere Gesellschaft."



Merz habe mit seiner Kritik am Reformstau der vergangenen Jahre objektiv recht. "Auch in der Vergangenheit hat es Reformen gegeben, die aber nicht umfassend genug waren." Nun sei der Druck noch deutlich größer.





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