Philadelphia - Bei der Fußball-Weltmeisterschaft hat sich Brasilien in einem zumindest in der ersten Hälfte überzeugenden Spiel mit 3:0 gegen Haiti durchgesetzt. Bereits zur Halbzeit führten die Brasilianer mit drei Toren Vorsprung.



Matheus Cunha eröffnete in der 23. Minute den Torreigen, nachdem er einen Abpraller von Torhüter Placide nutzte. In der 36. Minute erhöhte Cunha erneut, als er nach einem Ballverlust von Haiti den Ball ins kurze Eck schoss. Kurz vor der Pause machte Vinícius Junior das 3:0 perfekt, indem er nach einem schnellen Konter den Ball durch die Beine von Pierrot ins Tor beförderte.



In der zweiten Halbzeit kontrollierte Brasilien zwar noch das Spielgeschehen, ließ jedoch einige Chancen ungenutzt. Gabriel Martinelli traf in der 69. Minute nur die Latte, nachdem er sich im Strafraum freigespielt hatte. Haiti bemühte sich um den Anschlusstreffer, doch die brasilianische Abwehr stand sicher. Alisson Becker parierte in der 63. Minute einen gefährlichen Kopfball von Adé und hielt die Null fest.



In der Tabelle von WM-Gruppe C übernimmt Brasilien mit nun vier Punkten Platz eins, dahinter ist punktgleich Marokko, Schottland mit drei Punkten auf Rang drei und Haiti ist nach zwei Spielen tor- und punktlos auf Rang vier. Zum Abschluss der Vorrunde muss Brasilien am Mittwoch gegen Schottland antreten, Marokko spielt dann gegen Haiti.





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