Houston - Die niederländische Nationalmannschaft hat sich bei der Fußball-WM in einem überzeugenden Spiel gegen Schweden mit 5:1 durchgesetzt.



Bereits in der fünften Minute brachte Brian Brobbey die Elftal in Führung, nachdem er einen perfekt choreografierten Pass von Cody Gakpo verwertete. Nur zwölf Minuten später erhöhte Brobbey auf 2:0, als er eine Hereingabe von Donyell Malen ins Tor beförderte.



In der zweiten Halbzeit setzte Cody Gakpo seine starke Leistung fort und erzielte in der 47. Minute das 3:0, nachdem er eine Vorlage von Denzel Dumfries nutzte. Gakpo war erneut zur Stelle, als er in der 54. Minute nach einem schnellen Konter auf 4:0 erhöhte. Die Schweden konnten in der 59. Minute durch Anthony Elanga auf 4:1 verkürzen, doch es blieb bei diesem Ehrentreffer. Stattdessen legte Hollands Crysencio Summerville in der 89. Minute noch einen drauf.



Die Niederländer zeigten sich über weite Strecken des Spiels dominant und nutzten die Schwächen in der schwedischen Defensive konsequent aus. Trotz des klaren Rückstands gaben sich die Skandinavier nicht auf und versuchten, durch schnelle Umschaltmomente zum Erfolg zu kommen. Letztlich reichte es jedoch nicht, um die gut organisierte Abwehr der Niederländer ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.



In der Tabelle von WM-Gruppe F sind die Niederländer nach nunmehr zwei Spielen mit vier Punkten auf Platz eins, dahinter kommen die Schweden mit drei Punkten. Japan und Tunesien haben jeweils erst eine Partie absolviert, sie sind derzeit mit einem bzw. null Punkten auf Platz drei und vier - haben aber theoretisch noch alle Möglichkeiten.





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