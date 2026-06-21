Toronto - Bei der Fußball-WM hat Deutschland gegen die Elfenbeinküste mit 2:1 gewonnen.
Nachdem die Anfangsphase äußerst ausgeglichen war, brachte Deutschland den Ball bereits in der ersten Halbzeit zweimal ins gegnerische Netz, wobei beide Treffer nicht gegeben wurden. Stattdessen ging die Elfenbeinküste in der 30. Minute durch Franck Kessié und nach einem Nachschuss in Führung.
Das deutsche Team reagierte zunächst lange Zeit konsterniert, erst in der 68. Minute gelang der Ausgleich durch Deniz Undav, der eine Hereingabe von Nadiem Amiri verwertete. Und Undav war es auch, der in der Nachspielzeit den Siegtreffer brachte.
Damit ist Deutschland erst das zweite Team bei dieser WM, das einen Rückstand gedreht hat - außerdem ist ein Weiterkommen ins Sechzehntelfinale für die DFB-Elf sicher.
Nachdem die Anfangsphase äußerst ausgeglichen war, brachte Deutschland den Ball bereits in der ersten Halbzeit zweimal ins gegnerische Netz, wobei beide Treffer nicht gegeben wurden. Stattdessen ging die Elfenbeinküste in der 30. Minute durch Franck Kessié und nach einem Nachschuss in Führung.
Das deutsche Team reagierte zunächst lange Zeit konsterniert, erst in der 68. Minute gelang der Ausgleich durch Deniz Undav, der eine Hereingabe von Nadiem Amiri verwertete. Und Undav war es auch, der in der Nachspielzeit den Siegtreffer brachte.
Damit ist Deutschland erst das zweite Team bei dieser WM, das einen Rückstand gedreht hat - außerdem ist ein Weiterkommen ins Sechzehntelfinale für die DFB-Elf sicher.
© 2026 dts Nachrichtenagentur