Krefeld - Bei einem Polizeieinsatz in Krefeld ist am Samstagabend ein 41-Jähriger ums Leben gekommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in der Nacht auf Sonntag mitteilten, war der Krefelder zunächst schwer verletzt worden und kurz darauf im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.
Gegen 20 Uhr waren die Beamten zu einer Körperverletzung im Stadtteil Uerdingen gerufen worden. Dort soll es zwischen dem Mann und Familienmitgliedern zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Dabei wurde eine Frau leicht verletzt.
Beim Eintreffen der beiden Beamten soll der Verdächtige diese mit einem Messer angegriffen haben. Daraufhin habe einer der Beamten von seiner Schusswaffe Gebrauch gemacht. Die beiden Polizeibeamten wurden bei dem Einsatz nicht verletzt.
Aus Neutralitätsgründen habe die Polizei Gelsenkirchen die Ermittlungen übernommen, hieß es.
Gegen 20 Uhr waren die Beamten zu einer Körperverletzung im Stadtteil Uerdingen gerufen worden. Dort soll es zwischen dem Mann und Familienmitgliedern zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Dabei wurde eine Frau leicht verletzt.
Beim Eintreffen der beiden Beamten soll der Verdächtige diese mit einem Messer angegriffen haben. Daraufhin habe einer der Beamten von seiner Schusswaffe Gebrauch gemacht. Die beiden Polizeibeamten wurden bei dem Einsatz nicht verletzt.
Aus Neutralitätsgründen habe die Polizei Gelsenkirchen die Ermittlungen übernommen, hieß es.
© 2026 dts Nachrichtenagentur