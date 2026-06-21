Kansas City - Bei der Fußball-Weltmeisterschaft haben sich Ecuador und Curacao mit einem 0:0 torlos getrennt. Damit steht nun gleichzeitig auch fest, dass Deutschland die WM-Gruppe E als Tabellenerster abschließen wird.



Die Partie in Kansas City, die nach deutscher Zeit um 2 Uhr in der Nacht auf Sonntag angepfiffen wurde, bot zahlreiche Chancen auf beiden Seiten, doch letztlich dominierte Ecuador über weite Strecken das Spielgeschehen, während Curacao mit einer disziplinierten Defensivleistung und einem starken Torhüter Room überzeugte.



Bereits in den Anfangsminuten hatte Ecuador die Möglichkeit zur Führung, als Enner Valencia nach einem Zuspiel von Caicedo frei vor dem Tor auftauchte, jedoch an Curacaos Schlussmann Room scheiterte.



Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit erspielten sich die Südamerikaner mehrere gute Gelegenheiten, doch die Abwehr der Karibiknation hielt stand. Curacao setzte seinerseits vereinzelte offensive Nadelstiche, konnte jedoch ebenfalls keinen Torerfolg verbuchen.



In der zweiten Halbzeit erhöhte Ecuador den Druck weiter und kam durch Valencia und Rodriguez zu weiteren Chancen. Doch auch diese blieben ungenutzt, da Room mit mehreren starken Paraden glänzte. Curacao verteidigte weiterhin kompakt und versuchte, durch Konter gefährlich zu werden, was jedoch nicht zum Erfolg führte.



Trotz der Überlegenheit Ecuadors blieb es am Ende beim torlosen Remis. Beide Mannschaften verpassten damit die Chance, sich in der Gruppe E eine bessere Ausgangsposition zu verschaffen, für Curacao ist es immerhin der erste Punktgewinn bei einer WM.



Ecuador wird im letzten Gruppenspiel gegen Deutschland antreten, während Curacao auf die Elfenbeinküste trifft - beide Spiele finden am kommenden Donnerstag statt. Für Deutschland spielt das Ergebnis aber formal keine Rolle mehr, dank des Sieges im direkten Vergleich mit Elfenbeinküste und dem nunmehr ausgespielten Unentschieden der beiden anderen Gruppengegner wird die DFB-Elf sicher am 29. Juni als Tabellenerster der WM-Gruppe E im Sechzehntelfinale in Foxborough bei Boston gegen einen Drittplatzierten der anderen Gruppen antreten.





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