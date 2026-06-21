Banyan Gold vor Meilenstein: Vom Explorer zum Minenentwickler: Warum Banyan Golds Aurmac-Projekt im Yukon vor einer Neubewertung steht

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Große Ressource trifft auf starke Kasse: Banyan Gold ist für das massive 70.000-Meter-Bohrprogramm voll durchfinanziert. Die anstehende Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) könnte nun den Startschuss zur Neubewertung liefern.

Liebe Leserinnen und Leser,

Es gibt Goldgeschichten, die von einem einzigen Bohrtreffer leben. Und es gibt Projekte, die eine Stufe weiter sind: größer, greifbarer, planbarer. Genau dort will Banyan Gold (ISIN CA06683K1066 WKN A1T64A) heute stehen. Nicht mehr nur als spannender Explorer mit Vision, sondern als Unternehmen, das in einer der begehrtesten Goldregionen Kanadas ein Projekt mit echter Größenordnung in Richtung Wirtschaftlichkeitsnachweis schiebt.

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Advertorial/Werbung: Auftraggeber: Banyan Gold (ISIN CA06683K1066 WKN A1T64A)

Die zentrale Botschaft ist elektrisierend: Aurmac im Yukon ist längst nicht mehr nur eine frühe Story. Das Projekt vereint bereits eine große Ressource, ganzjährige bis nahezu ganzjährige Einsatzmöglichkeiten, Straßen- und Stromanbindung, ein aggressives Bohrprogramm und eine bevorstehende erste wirtschaftliche Studie. Und genau diese Kombination ist es, die bei Goldprojekten so selten ist.

Wer verstehen will, warum Banyan derzeit so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, muss drei Dinge zusammen denken: die Größe der Ressource, die Qualität der Infrastruktur und die Chance, dass das Projekt mit weiterer Bohrarbeit noch besser wird.

Ein kurzer Blick auf Banyan Gold

Banyan Gold (ISIN CA06683K1066 WKN A1T64A) arbeitet im Yukon an einem Projekt, das laut Unternehmensangaben inzwischen auf mehr als 8 Millionen Unzen Gold in allen Kategorien kommt. Der Kern davon besteht aus rund 3,65 Millionen Unzen in der höher eingestuften Kategorie "indicated" und weiteren rund 4,95 Millionen Unzen "inferred".

Schon diese Größenordnung ist bemerkenswert. Lagerstätten in einer Dimension von 8 bis 10 Millionen Unzen sind selten. Noch interessanter wird es aber dadurch, dass Aurmac nicht irgendwo tief im Nichts liegt, sondern über Straße erreichbar ist, an das Yukon-Stromnetz angebunden werden kann und in unmittelbarer Nachbarschaft bestehender Mineninfrastruktur liegt.

Das Projektbild ist damit glasklar: große Ressource, gutes Umfeld, offene Erweiterungsmöglichkeiten - und als nächster Meilenstein eine erste Preliminary Economic Assessment, also eine PEA, in der zweiten Jahreshälfte.

Warum das Management hier eine Hauptrolle spielt

Bei jungen Minenentwicklern entscheidet nicht nur der Fels. Mindestens ebenso wichtig ist das Team, das ihn versteht. Tara Christie bringt dafür einen Hintergrund mit, der erstaunlich direkt in die Praxis hineinreicht. Sie ist Geological Engineer, wuchs in einem geologisch geprägten Umfeld auf, sammelte schon früh operative Erfahrung im Familienbetrieb und arbeitete später auch für größere Gesellschaften wie Newmont.

Seit 2016 führt sie das Unternehmen, 2017 wurde das heutige Kernasset gesichert, und 2019 kam die Entdeckung. Diese Abfolge ist bemerkenswert schnell. Vom Erwerb des Projekts bis zum Aufbau einer Lagerstätte mit mehr als 8 Millionen Unzen verging nur ein vergleichsweise kurzer Zeitraum.

Ebenso wichtig: Das restliche Team ist auf die nächste Entwicklungsstufe zugeschnitten. Finanzseite, Projektentwicklung, Genehmigungs-Know-how, Kommunikation im Yukon und Explorationserfahrung wurden gezielt aufgebaut. Besonders wertvoll wirkt dabei die regionale Verankerung. Wer im Yukon ein großes Projekt voranbringen will, braucht nicht nur Fachwissen, sondern auch langjährige Beziehungen und Leute, die tatsächlich vor Ort leben und arbeiten.

Quelle Unternehmenspräsentation Banyan Gold

Dazu kommt ein Kreis von Direktoren und Beratern, der technische, juristische und kapitalmarktbezogene Erfahrung verbindet. Für ein Unternehmen, das sich vom Explorer zum Entwickler wandelt, ist das kein Nebenaspekt, sondern ein echter Werttreiber.

Die Aktionärsstruktur: ein stiller Vertrauensbeweis

Ein Punkt, der in Rohstoffstories oft unterschätzt wird, ist das Aktionariat. Banyan verweist hier auf einen ungewöhnlich stabilen Registermix. Mehr als 60 Prozent der Aktien seien in starken Händen, dazu komme ein nennenswerter Anteil informierter Privatanleger sowie Beteiligungen von institutionellen Investoren, vermögenden Einzelinvestoren und Branchenteilnehmern.

Die größte Beteiligung hält laut Unternehmensdarstellung Alpamayo mit rund 8 Prozent. Daneben stehen weitere kapitalkräftige und im Minensektor erfahrene Investoren. Tara Christie selbst hält rund 3,4 Prozent und betont, einen Großteil dieser Position am Markt und in frühen Finanzierungen aufgebaut zu haben.

Gerade in einem volatilen Sektor ist das nicht unwichtig. Ein Management, das mit eigenem Kapital substanziell engagiert ist, sendet ein klares Signal: Die Interessen von Führung und Aktionären sollen möglichst eng zusammenlaufen.

Quelle Unternehmenspräsentation Banyan Gold

Die Generic-Gold-Transaktion: mehr als nur zusätzliche Fläche

Auf den ersten Blick könnte man die jüngste Landakquisition als klassische Flächenerweiterung abtun. Das wäre zu kurz gedacht. Die Übernahme von Claims von Generic Gold erweitert die Landposition von Banyan erheblich - und sie passt perfekt in die größere Distriktthese.

Die Logik dahinter ist bestechend: Wenn sich ein Gebiet als mineralisierter Gürtel mit mehreren Zielzonen herausstellt, dann gewinnt nicht nur das Hauptprojekt an Wert. Dann steigt auch die Bedeutung der umliegenden Claims, besonders wenn sie an erfolgreiche Nachbarn angrenzen oder geologische Fortsetzungen derselben Systeme abdecken.

Genau das ist hier der Punkt. Banyan sieht in den neuen Flächen Potenzial für zusätzliche oberflächennahe, abbaubare Unzen mit Gehalten im Bereich von etwa 1,0 bis 1,5 Gramm Gold je Tonne - also Material, das ein bestehendes Entwicklungsprojekt wirtschaftlich ergänzen könnte.

Die Transaktion selbst wirkt dabei diszipliniert: rund 3 Millionen Dollar in Aktien, die nach Vereinbarung mindestens ein Jahr gehalten werden sollen. Hinzu kommt nur eine begrenzte bestehende 1-Prozent-Royalty auf einen Teil der Claims. Das lässt sich durchaus als Vertrauensvotum lesen. Statt Einzelverkäufen setzt der Verkäufer auf Beteiligung am künftigen Wertzuwachs.

Quelle Unternehmenspräsentation Banyan Gold

Aurmacs neue Ressource: größer, besser, reifer

Jetzt beginnt der wirklich spannende Teil. Denn die aktualisierte Mineralressource von Aurmac war nicht bloß ein routinemäßiges Update. Sie bestätigte mehrere Punkte, die für die Bewertung des Projekts entscheidend sind.

Die Gehalte stiegen um etwa 10 Prozent.

Die indicated-Ressource legte um rund 60 Prozent zu.

Die Umwandlung von inferred in indicated lag bei über 95 Prozent.

Das ist stark. Sehr stark sogar. Denn eine hohe Konversionsrate zeigt, dass das Lagerstättenmodell nicht auseinanderfällt, sobald dichter gebohrt wird. Im Gegenteil: Es wird robuster. Genau das meint der Gedanke hinter dem Titel dieser Story: Aus Entdeckung wird Berechenbarkeit.

Quelle Unternehmenspräsentation Banyan Gold

Besonders interessant ist der Blick auf unterschiedliche Cut-off-Gehalte. Beim 0,3-g/t-Cut-off zeigt sich die große Gesamtbasis. Beim 0,55-g/t-Cut-off wird deutlich, dass Banyan nach eigener früherer Zielsetzung inzwischen auf über 5,2 Millionen Unzen in indicated plus inferred kommt. Das ist ein bemerkenswerter Wert, weil gerade dieser höhergradige Anteil oft entscheidend für frühe Minenpläne und Starter Pits ist.

Mit anderen Worten: Die Lagerstätte ist nicht nur groß. Sie scheint auch einen Kern höherer Qualität zu besitzen, der die Projektökonomie überdurchschnittlich stützen könnte.

Der vielleicht wichtigste Punkt: die höheren Gehalte liegen schon im Projekt angelegt

In vielen Explorationsgeschichten ist "higher grade" eher Hoffnung als harte Beobachtung. Bei Aurmac scheint sich dagegen ein klareres Muster abzuzeichnen. Das Unternehmen beschreibt Starter-Pit-Bereiche an der Oberfläche, die genau dort liegen, wo die höhergradigen Zonen innerhalb des Systems modelliert werden.

Das ist eine fantastische Konstellation. Denn oberflächennahe höhergradige Zonen können den frühen Teil eines möglichen Tagebaus erheblich aufwerten. Sie verbessern oft das Verhältnis von Abraum zu Erz, beschleunigen den Kapitalrückfluss und erhöhen die Attraktivität einer Erststudie.

Noch spannender: Es gibt innerhalb des modellierten Grubenkörpers Bereiche ohne ausreichende Bohrdichte, die derzeit eher als Abfallmaterial behandelt werden, obwohl Banyan dort rasch wieder in mineralisierte Zonen hineinläuft. Genau auf diese Lücken richtet sich ein Teil des diesjährigen Programms.

Das ist der Hebel, der Fantasie schafft. Wenn heutiges "Waste" durch zusätzliche Bohrungen teilweise zu Erz wird, verbessert das nicht nur die Unzenzahl. Es kann die gesamte Grubengestaltung optimieren.

Quelle Banyan Gold

Offen in alle Richtungen - vor allem in die Tiefe

Ein Satz taucht in vielen Explorationspräsentationen auf: "offen in alle Richtungen". Manchmal ist das nur Pflichtformel. Hier bekommt es mehr Gewicht, weil Banyan bisher in weiten Teilen noch erstaunlich flach gebohrt hat.

Im Bereich Powerline wurde im Wesentlichen nur bis rund 200 Meter Tiefe systematisch getestet. Es existieren lediglich sehr wenige wirklich tiefe Bohrungen, darunter eine auf etwa 350 Meter und eine auf rund 650 Meter. Das heißt: Das Modell in der Tiefe ist noch längst nicht ausgereizt.

Diese Beobachtung wird umso wichtiger, wenn man die Goldpreisentwicklung mitdenkt. Bei höheren Goldpreisen können Tagebaugruben tiefer werden. Bereiche, die heute wirtschaftlich noch nicht im Fokus stehen, werden dann plötzlich relevant. Banyans Strategie ist deshalb ebenso simpel wie kraftvoll: Beim weiteren Infill- und Umwandlungsbohren gleich tiefer testen und damit auch die nächste Stufe des Projekts vorbereiten.

Das verleiht der anstehenden PEA einen besonderen Reiz. Sie wird ein Meilenstein sein - aber ganz sicher nicht das Ende der Geschichte.

Distriktgröße statt Einzellagerstätte

Was Aurmac zusätzlich auflädt, ist die Distriktperspektive. Banyan spricht von einem großen mineralisierten Gürtel und einer Landbasis, die nach der jüngsten Akquisition auf rund 1.200 Quadratkilometer angewachsen ist. Das verändert den Denkrahmen.

Dann geht es nicht mehr nur um eine einzelne Lagerstätte, sondern um ein mögliches Camp. Das ist im Goldsektor eine der wertvollsten Entwicklungen überhaupt. Denn Distrikte ziehen Kapital an, schaffen mehrere Bohrziele, eröffnen optionale Satellitenlagerstätten und erhöhen die strategische Relevanz für größere Produzenten.

Quelle Banyan Gold

Gerade im Yukon, wo erfolgreiche Nachbarprojekte die Aufmerksamkeit auf ganze Gürtel lenken, kann so eine Landposition enorm wichtig werden. Banyan setzt genau darauf: Aurmac als Kernprojekt, ergänzt durch regionale Ziele mit Potenzial für zusätzliche oberflächennahe Unzen.

Infrastruktur: der vielleicht am meisten unterschätzte Trumpf

Hier wird es fast schon unfair gegenüber vielen anderen Explorern. Denn große Ressource ist das eine. Große Ressource mit Infrastruktur ist etwas völlig anderes.

Bei Aurmac verläuft eine Hauptstraße durch das Projektgebiet. Ebenso wichtig: Die zentrale Stromleitung des Yukon-Netzes befindet sich direkt dort. In unmittelbarer Nähe liegt zudem ein Wasserkraftdamm, der modernisiert und aufgewertet wird. Dazu kommen eine Umspannstation, bestehende Regierungsstraßen und die Nähe zu aktiven Minen.

Die Topografie beschreibt Banyan als moderat. Die Mineralisierung beginnt an der Oberfläche. Sogar Mobilfunkempfang und Glasfaserkabel queren die Liegenschaft. Das ist im Explorationsbereich alles andere als normal.

Quelle Banyan Gold

Gerade beim Bau einer Mine machen Straßen, Strom und Geländeformen einen gewaltigen Unterschied. Sie beeinflussen Kosten, Bauzeit, Risiko und letztlich die Bewertung. Viele Projekte sehen auf dem Papier großartig aus, verlieren aber an Attraktivität, sobald man die reale Erschließung mitdenkt. Aurmac profitiert hier von einem Standortvorteil, der kaum zu übersehen ist.

Und noch etwas wird deutlich: Das gängige Vorurteil, der Yukon sei automatisch extrem abgelegen, greift hier zu kurz. Aurmac ist per Straßenfahrzeug erreichbar. Das klingt banal, ist im Minensektor aber ein echter Qualitätsfaktor.

Wie nah ist Aurmac an den bekannten Nachbarn?

Die Nähe zu anderen Erfolgsstorys in derselben Region ist mehr als nur Marketingkulisse. Snowline liegt zwar deutlich weiter östlich, doch Sitka ist wesentlich näher. Nach der Erweiterung des Landpakets grenzt Banyan mit Teilen seines Grundbesitzes nun sogar direkt an Sitka-Flächen an.

Warum ist das relevant? Weil Goldsysteme in produktiven Distrikten selten an Claim-Grenzen enden. Erfolgreiche Bohrungen beim Nachbarn schärfen oft die geologische Interpretation auf beiden Seiten. Gleichzeitig wächst mit jeder neuen Entdeckung im Umfeld das strategische Gewicht der gesamten Region.

Das Bohrprogramm 2026: groß, früh gestartet und flexibel

Jetzt wird es dynamisch. Banyan plant ein Bohrprogramm von mehr als 70.000 Metern. Bereits 28.000 Meter seien absolviert worden. Gestartet wurde Mitte Februar, zeitweise liefen bis zu sechs Bohrgeräte. Zusätzlich arbeiten zwei mobile Geräte auf weiter entfernten Zielen.

Das Ausmaß dieses Programms ist beeindruckend, vor allem in Verbindung mit der Projektreife. Denn hier wird nicht ins Blaue hinein gebohrt. Ein Teil des Programms dient der weiteren Umwandlung und Optimierung bestehender Zonen, ein anderer Teil testet Distalziele und regionale Chancen.

Entscheidend ist dabei die operative Flexibilität. Bei Aurmac ist die Mineralisierung nach Beschreibung des Unternehmens relativ gut vorhersagbar. Im Bereich Powerline treten geschichtete Quarzadern auf, deren Dichte grob mit dem Gehalt korreliert. Das erlaubt Entscheidungen in Echtzeit: Bohrlöcher können verlängert oder gestoppt werden, sobald das Bohrkernbild dies nahelegt.

Genau das ist der Moment, in dem Exploration effizient wird. Nicht starr nach Plan bohren, sondern täglich anpassen. Mehr Information im Kern, schnellere Entscheidungen im Feld, tiefere Löcher bei positiven Beobachtungen. In einem starken Goldmarkt kann das Gold wert sein.

Wie wertvoll diese Flexibilität in der Praxis ist, untermauern die jüngsten Ergebnisse vom Juni 2026. Banyan Gold meldete einen bedeutenden Bohrerfolg, der genau zeigt, was passiert, wenn man im Feld schnell und zielgerichtet reagiert: Das Unternehmen hat südwestlich des bisherigen Hauptkerns eine völlig neue, hochgradige Goldzone im Powerline-Vorkommen identifiziert.

Volltreffer in der neuen Zone "Powerline Southwest"

Die sogenannten Step-out-Bohrungen (Erweiterungsbohrungen), die das bekannte Ressourcengebiet systematisch erweitern sollen, stießen auf eine neue Art von Mineralisierung für dieses Areal. Die absoluten Highlights der Veröffentlichung im Überblick:

Der Top-Abschnitt (Bohrloch AX-26-853): Banyan durchschneidete herausragende 5,58 g/t Gold über 21,7 Meter . Darin enthalten ist ein Kernstück von 13,00 g/t Gold über 9,2 Meter sowie eine extrem hochgradige Einzelader mit 62,66 g/t Gold über 1,8 Meter .

Banyan durchschneidete herausragende . Darin enthalten ist ein Kernstück von sowie eine extrem hochgradige Einzelader mit . Weitere starke Treffer: Bohrloch AX-26-829: 2,51 g/t Gold über 11,7 Meter und 2,75 g/t Gold über 9,3 Meter (inklusive 39,80 g/t auf 0,5 Metern). Bohrloch AX-26-826: Ein sehr hochgradiger Einzelabschnitt von 17,30 g/t Gold über 0,4 Meter . Bohrloch AX-26-830: Konstante Kontinuität mit 0,70 g/t Gold über 28,5 Meter .



Warum diese News die Geologie des Projekts aufwertet

Bislang war Powerline vor allem für seine großen, gleichmäßigen und durchgehend mineralisierten Quarzadern bekannt, die sich ideal für den kostengünstigen Tagebau eignen.

Das Besondere an den neuen Funden ist jedoch, dass die Geologen hier auf eine skarngebundene Mineralisierung gestoßen sind. Das bedeutet: Neben den klassischen Adern gibt es im Gestein kalkhaltige Schichten, die das Gold wie ein Schwamm aufgesaugt und extrem hochgradig angereichert haben. CEO Tara Christie betonte, dass man in diesen Zonen zudem regelmäßig auf sichtbares Gold im Bohrkern stößt.

Für das Aurmac-Projekt eröffnet das eine völlig neue Dimension: Es beweist, dass das System selbst in bereits gut erforschten Kernbereichen das Potenzial besitzt, unerwartete, hochgradige Zonen zu Tage zu fördern, welche die Gesamtökonomie und den durchschnittlichen Goldgehalt des zukünftigen Tagebaus massiv nach oben treiben können.

Lageplan von Powerline Southwest mit den wichtigsten Bohrdurchschneidungen aus dieser Pressemitteilung. Die dargestellten MRE-Blöcke sind alle im konzeptionellen Tagebau mit einem Wert von 3.500 US-Dollar/Unze Au und einem Cutoff-Gehalt von >0,3 g/t Au enthalten. Die Bohrlöcher in dieser Pressemitteilung unterstreichen das Potenzial zur Erweiterung und Abgrenzung neuer hochgradiger Zonen im Kernbereich von Powerline Southwest

Was die PEA leisten wird - und was nicht

Hier lohnt sich ein nüchterner Blick, gerade weil die Erwartungen hoch sind. Die kommende PEA wird ausschließlich auf dem Datenstand bis Ende 2025 beruhen. Die laufenden Bohrungen aus 2026 fließen nicht mehr ein. Das ist kein Nachteil, sondern schlicht der zeitliche Realismus solcher Studien.

Eine PEA ist immer eine Momentaufnahme. Sie zeigt erstmals grob, wie ein Projekt wirtschaftlich aussehen könnte: Kapitalbedarf, möglicher Nettobarwert, interne Verzinsung, Produktionsprofil, Minenleben. Aber sie ist nicht die Endfassung eines Projekts.

Und genau darin liegt bei Banyan eine besonders reizvolle Spannung. Die PEA dürfte den Markt erstmals mit harten ökonomischen Kennzahlen versorgen. Gleichzeitig läuft parallel ein großes Bohrprogramm, dessen Ergebnisse erst in spätere Studien eingehen. Das eröffnet die Möglichkeit, dass die erste wirtschaftliche Betrachtung nur die Ausgangsbasis für eine noch stärkere Folgeentwicklung ist.

Mit anderen Worten: Die PEA könnte den Bewertungsanker setzen, während die laufende Bohrarbeit das Potenzial für spätere Verbesserungen vorbereitet.

Hyland: das stille Extra im Portfolio

Wer nur auf Aurmac schaut, übersieht eine interessante Nebenoption. Banyan besitzt mit Hyland ein weiteres Goldprojekt im Südosten des Yukon. Dort liegt bereits eine Ressource von rund 1 Million Unzen mit etwa 1 Gramm Gold pro Tonne vor.

Zusätzlich verweist das Unternehmen auf Säulenlaugungstests mit einer Oxid-Ausbeute von 86 Prozent. Das deutet auf ein solides metallurgisches Profil hin. Highland steht derzeit nicht im Zentrum der Story, doch genau das macht es spannend. In einem starken Goldmarkt kann ein solches Asset strategische Optionalität schaffen.

Denkbar sind verschiedene Wege:

Weiterentwicklung in Eigenregie in kleinerem Umfang,

Abspaltung zur Wertfreisetzung,

Verkauf oder Veroptionierung zur Finanzierung des Kernprojekts,

oder spätere Integration in eine breitere Distriktstrategie.

Diese Art von Optionalität wird an der Börse oft erst spät erkannt. Aber sie ist da.

Quelle Unternehmenspräsentation Banyan Gold

Finanzierung: lange Startbahn statt kurzer Atem

Ein Explorations- und Entwicklungsprojekt dieser Größenordnung braucht Geld. Auch hier wirkt Banyan erstaunlich gut aufgestellt. Nach einer Finanzierung im Mai verfügt das Unternehmen nach eigenen Angaben über rund 70 Millionen Dollar in der Kasse.

Das reicht, um das laufende 70.000-Meter-Programm sowie die PEA zu finanzieren und trotzdem mit rund 35 Millionen Dollar ins Jahr 2027 zu gehen. Für ein Unternehmen in dieser Phase ist das eine ausgesprochen komfortable Situation.

Noch wichtiger ist die strategische Wirkung dieser Liquidität. Sie reduziert den Druck, in ungünstigen Marktphasen Kapital aufnehmen zu müssen. Sie erlaubt eine saubere Programmplanung. Und sie verbessert die Personalbindung, weil Teams nicht ständig zwischen Programmen und Finanzierungsfenstern pendeln müssen.

Banyan profitiert hier zusätzlich von einer langen Einsatzsaison. Während manche abgelegenen Projekte nur wenige Monate pro Jahr aktiv arbeiten können, ist Aurmac nahezu ganzjährig zugänglich. Das erhöht die Kontinuität, verbessert die Bindung erfahrener Leute und verkürzt potenziell den Weg zum nächsten Wertschritt.

Warum die nächsten 6 bis 12 Monate so spannend werden

Wenn man alle Bausteine zusammensetzt, ergibt sich ein ausgesprochen kraftvoller Katalysatoren-Mix.

Die erste PEA wird dem Projekt einen klareren wirtschaftlichen Rahmen geben.

Laufende Bohrergebnisse aus 2026 können zeigen, dass weiteres Potenzial noch nicht in dieser Studie steckt.

Die regionalen Ziele auf Nitra sowie auf den neu erworbenen Flächen könnten die Distriktthese weiter untermauern.

Der hohe Goldpreis verstärkt die Attraktivität eines großvolumigen, oberflächennahen Projekts zusätzlich.

Genau diese Gleichzeitigkeit ist so faszinierend. Banyan steht vor dem Übergang von einer geologischen zu einer ökonomischen Story - ohne dass die geologische Wachstumsphantasie bereits ausgereizt wäre.

Bewertung: warum Banyan aus Sicht des Unternehmens noch nicht dort steht, wo es stehen könnte

Zum Schluss wird es besonders interessant. Banyan verweist darauf, aktuell grob mit rund 45 US-Dollar pro Unze bewertet zu werden, während andere Projekte im selben Rechtsraum deutlich höhere Bewertungsmaßstäbe erreichen. Genannt werden Vergleichswerte von 100 bis 200 US-Dollar pro Unze, in einzelnen Übernahmen sogar deutlich darüber.

Natürlich sind solche Vergleiche nie eins zu eins übertragbar. Jedes Projekt ist anders. Gehalte, Genehmigungen, Infrastruktur, Met-Test-Arbeit, Eigentümerstruktur und Marktphase spielen hinein. Aber die Kernbotschaft bleibt bestehen: Große nordamerikanische Goldprojekte mit realistischer Abbauperspektive sind selten - und genau diese Seltenheit kann über Zeit mit einer Neubewertung beantwortet werden.

Quelle Unternehmenspräsentation Banyan Gold

Besonders spannend wird dieser Punkt, sobald die PEA vorliegt. Dann geht es nicht mehr nur um Ressourcenunzen im Boden, sondern um potenziell abbaubare Unzen, mögliche Renditen und projektbezogene Wertmaßstäbe. Sollte Aurmac dabei auf eine außergewöhnlich große Menge abbaubarer Unzen kommen, würde das das Projekt in eine bemerkenswert seltene Kategorie heben.

Das große Bild

Die wahre Faszination von Banyan Gold (ISIN CA06683K1066 WKN A1T64A) liegt nicht in einer einzelnen Kennzahl. Sie liegt im Zusammenspiel. Eine sehr große Ressource. Eine robuste Umwandlung in höhere Ressourcenkategorien. Hinweise auf oberflächennahe höhergradige Starter-Zonen. Tieferes Potenzial. Distriktgröße. Starke Infrastruktur. Solide Finanzierung. Und ein anstehender wirtschaftlicher Meilenstein, der erstmals harte Bewertungsgrößen liefern dürfte.

Genau daraus entsteht dieses seltene Gefühl im Rohstoffsektor: dass eine Story nicht kleiner, sondern größer wird, je tiefer man hineinschaut.

Wenn Aurmac die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllt, dann könnte Banyan vor einer Phase stehen, in der aus einem erfolgreichen Explorer ein ernstzunehmender nordamerikanischer Goldentwickler wird. Und das ist an der Börse oft der Moment, in dem sich die Wahrnehmung komplett verändert.

Manchmal ist die spannendste Frage nicht, ob ein Projekt Gold enthält. Sondern ob es gerade beginnt, als Mine denkbar zu werden.

Bei Banyan Gold (ISIN CA06683K1066 WKN A1T64A) ist genau das der elektrisierende Punkt.

Wenn eine Story mit jedem Blick größer wird

Die wahre Faszination von Banyan Gold (ISIN CA06683K1066 WKN A1T64A) liegt nicht in einer einzelnen Kennzahl, sondern im außergewöhnlichen Zusammenspiel aller Faktoren . Eine bereits gewaltige Ressource von über 8 Millionen Unzen Gold wird durch die hohe Konversionsrate von über 95 Prozent immer robuster und berechenbarer . Hinzu kommt ein seltener Standortvorteil: Während viele Projekte im Yukon isoliert sind, punktet Aurmac mit direkter Straßenanbindung, Stromnetz und ganzjähriger Zugänglichkeit .

Das laufende, extrem flexible 70.000-Meter-Bohrprogramm zeigt bereits Früchte: Jüngste Volltreffer wie in der neuen Zone "Powerline Southwest" beweisen, dass die Lagerstätte nicht nur groß ist, sondern auch unerwartete, hochgradige Zonen bereithält, die die Wirtschaftlichkeit massiv nach oben treiben können .

Mit rund 70 Millionen Dollar in der Kasse ist das Unternehmen bis weit ins Jahr 2027 hinein voll durchfinanziert und agiert aus einer Position der Stärke . Der anstehende wirtschaftliche Meilenstein in der zweiten Jahreshälfte - die erste Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) - wird dem Markt erstmals harte ökonomische Kennzahlen liefern . Angesichts einer aktuellen Bewertung von nur rund 45 US-Dollar pro Ressourcenunze im Boden und einem starken Goldmarkt bringt Banyan Gold (ISIN CA06683K1066 WKN A1T64A) alles mit, um den Sprung vom Explorer zum ernstzunehmenden nordamerikanischen Goldentwickler zu meistern . Manchmal ist die spannendste Frage im Rohstoffsektor nicht, ob ein Projekt Gold enthält - sondern ob es gerade beginnt, als echte Mine denkbar zu werden . Bei Banyan Gold ist genau das der Fall .

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

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