Die Nvidia Aktie steht wieder im Zentrum der KI Fantasie. Chipaktien haben zuletzt deutlich an Schwung gewonnen, doch die Erwartungen bleiben hoch. Für Anleger wird damit entscheidend, ob der Boom bei Halbleitern weiter trägt oder bereits zu viel Zukunft eingepreist ist.Chipsektor zieht wieder an Nach einer stärkeren Börsenwoche rückten Halbleiterwerte erneut in den Fokus. Besonders gefragt waren Aktien aus den Bereichen KI, Speicherchips ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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