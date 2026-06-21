Coca-Cola gehörte zuletzt zu den Werten, bei denen der Markt wieder stärker auf Berechenbarkeit und Preismacht gesetzt hat. Mit dem Call-Optionsschein UP89N5 auf die Coca-Cola-Aktie ergab sich in unserem Depot ein Plus von 144,90 %. Wir positionieren uns ab Montag. Testen Sie unseren Börsendienst und profitieren Sie von unserer Strategie. Der Hintergrund dafür ist gut nachvollziehbar: Coca-Cola hat im Frühjahr einen sehr soliden Jahresauftakt vorgelegt, Umsatz und Ergebnis klar gesteigert und den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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