Die Leitindizes an den US-Aktienmärkten dürften am Montag wenig verändert mit einem negativen Unterton eröffnen. Rund eine Stunde vor Börsenstart signalisiert der Broker IG für den Dow Jones Industrial ein Minus von 0,12 Prozent auf 53.972 Punkte. In der Vorwoche hatte der US-Leitindex einen Gewinn von drei Prozent verzeichnet. Die Indikation für den Nasdaq 100 liegt am Montag 0,05 Prozent tiefer bei 29.707 Zählern. Am Freitag hatten aktuelle US-Arbeitsmarktdaten für nachlassende Zinserhöhungsbefürchtungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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