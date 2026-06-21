Ich kaufe immer mehr Cal-Maine-Foods-Aktien, den führenden Eierproduzenten der USA. Ich habe schon 255 Stück. Nun sind die Eierpreise auf ein neues Tief gesunken. So sind die Großhandelspreise für Eier (die Preise, die Supermärkte und Restaurants zahlen) nach dem Allzeithoch im Vorjahr um 93% auf unter 60 Cent pro Dutzend abgerutscht. Auweia. Deshalb kaufe ich mehr Aktien. Das ist ein Auszug aus meinem Depot. Warum sinken die Preise? Es gibt eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer