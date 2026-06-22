Berlin - Vor der Anhörung am Montag im Gesundheitsausschuss hat der Sozialverband Deutschland (SoVD) Kritik am GKV-Sparpaket geübt.
Die SoVD-Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier sagte der "Rheinischen Post" (Montag): "Das Sparpaket der gesetzlichen Krankenversicherung droht zur sozialen Schieflage zulasten der Beitragszahlenden und Versicherten zu werden, die bereits in den vergangenen Jahren durch steigende Beiträge, Leistungseinschränkungen und Eigenbeteiligungen erheblich belastet wurden."
Vor diesem Hintergrund lehne der SoVD insbesondere die geplanten Zuzahlungserhöhungen und die Einführung einer Teilkrankschreibung entschieden ab. "Die Krankenversicherung braucht eine solidarische Finanzierung, eine verlässliche Beteiligung des Bundes, die faire Einbeziehung hoher Einkommen und einen echten Ausgleich zwischen gesetzlicher und privater Versicherung", mahnte die SoVD-Chefin.
Die SoVD-Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier sagte der "Rheinischen Post" (Montag): "Das Sparpaket der gesetzlichen Krankenversicherung droht zur sozialen Schieflage zulasten der Beitragszahlenden und Versicherten zu werden, die bereits in den vergangenen Jahren durch steigende Beiträge, Leistungseinschränkungen und Eigenbeteiligungen erheblich belastet wurden."
Vor diesem Hintergrund lehne der SoVD insbesondere die geplanten Zuzahlungserhöhungen und die Einführung einer Teilkrankschreibung entschieden ab. "Die Krankenversicherung braucht eine solidarische Finanzierung, eine verlässliche Beteiligung des Bundes, die faire Einbeziehung hoher Einkommen und einen echten Ausgleich zwischen gesetzlicher und privater Versicherung", mahnte die SoVD-Chefin.
© 2026 dts Nachrichtenagentur