Die Übergangsphase von der Exploration zur Produktion ist das, was in der Branche die Spreu vom Weizen trennt. Zahllose Unternehmen scheitern genau an dieser Schwelle - nicht an der Geologie, sondern an der Umsetzung. Bei Lahontan Gold zeichnet sich ab, dass dieser Übergang anders verlaufen könnte. Die Weichen sind gestellt, der Fahrplan steht, und die jüngsten Entwicklungen deuten darauf hin, dass aus dem ehemaligen Produzenten in Nevada tatsächlich wieder ein aktiver Goldproduzent werden könnte - und das in einem Tempo, das in dieser Phase selten ist.Den vollständigen Artikel lesen ...
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