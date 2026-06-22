Die Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran haben offensichtlich begonnen. Es gibt Grundlagen, und es bleibt sehr viel Zeit, um eine langfristige Vereinbarung zu schließen. Die Investoren rannten während der Kampfhandlungen kurioserweise in den US-Dollar - einer Währung, die eigentlich zu den Verlierern gehört. Es bleibt wohl ein Rätsel der Aktienmärkte, warum ausgerechnet die Währung eines völlig überschuldeten Landes ein sicherer Hafen sein soll. Viele machen die Entwicklung der Zinserwartungen dafür verantwortlich. Ein starker Dollar aber drückte in den vergangenen Monaten auf den Goldpreis. Dieser hat sich nun über der Marke von 4.000 USD je Unze eingependelt. Goldman Sachs nahm jüngst ein Update zum Markt vor und gab ein Preisziel von 5.000 USD bis Jahresende aus. Das liegt zwar ein paar hundert Dollar unter dem vorherigen, doch sollte sich die Prognose der Analysten bewahrheiten, dürften Goldaktien stark profitieren. Das wären etwa 20 % über dem aktuellen Preis. Ganz ähnlich ist die Situation am Silbermarkt. Dort herrscht ein knappes, physisches Angebot und der steigende Dollar sorgte für Preisrücksetzer. Wir blicken deshalb heute auf die Aktien von drei attraktiven Werten aus dem Edelmetallsektor: Hecla Mining, Desert Gold und Kinross Gold.

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