Stabiler Gasfluss in Österreich: Nächste Messphase soll Größe des Gasfunds klären

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ADX Energy hat bei der Gasbohrung HOCH-1 in Oberösterreich einen wichtigen Fortschritt gemeldet. Aus der ersten getesteten Zone sei über elf Stunden ein stabiler Gasfluss ohne Wasseranteil erreicht worden. Nach Angaben des Unternehmens liege die gemessene Rate bei durchschnittlich 2,7 Millionen Kubikfuß Gas pro Tag. Das entspreche rund 450 Barrel Öläquivalent pro Tag, also einer Vergleichsgröße für Öl und Gas.

ADX Energy hat bei der Gasbohrung HOCH-1 in Oberösterreich einen wichtigen Fortschritt gemeldet. Aus der ersten getesteten Zone sei über elf Stunden ein stabiler Gasfluss ohne Wasseranteil erreicht worden. Nach Angaben des Unternehmens liege die gemessene Rate bei durchschnittlich 2,7 Millionen Kubikfuß Gas pro Tag. Das entspreche rund 450 Barrel Öläquivalent pro Tag.

Stabile Werte aus erster Zone

Die getestete Zone liegt laut ADX in rund 1.465 Metern Tiefe. Das Unternehmen beschreibt sie als BFF (Basin Floor Fan), also als sandige Ablagerung, die sich früher am Boden eines Beckens gebildet hat. Solche Sandsteine können Gas speichern, wenn sie genügend Hohlräume enthalten und nach oben abgedichtet sind.



Während des Tests sei der Gasfluss wasserfrei geblieben. Der Druck am Bohrlochkopf habe stabil bei 870 psi gelegen, was etwa 60 bar entspreche. ADX erklärt, dass Messgeräte im Bohrloch den Gasfluss während des Tests eingeschränkt hätten. Dadurch könne die tatsächliche Leistungsfähigkeit der Zone höher liegen, als der Oberflächentest zeige.

Jetzt soll sich zeigen, wie groß das Gasreservoir ist

Nach dem Flusstest habe ADX die Bohrung geschlossen, um den Druckaufbau zu messen. Dieser PBU (Pressure Build-up) genannte Test solle etwa zwei Wochen dauern. Dabei werde beobachtet, wie schnell sich der Druck im Gestein erholt. Daraus wolle das Unternehmen ableiten, wie viel Gas mit dieser Zone verbunden sein könnte.



ADX teilt mit, dass die Ergebnisse dieser Messung eine erste Einschätzung der Reserven aus Zone 1 ermöglichen sollten. Danach würden weitere gasführende Sandsteinschichten getestet. Insgesamt habe HOCH-1 bis zu acht mögliche Gaszonen in der Hall-Formation und der tieferen Base-Hall-Formation angetroffen.