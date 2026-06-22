Rotkreuz - Das Schweizer Fintech Safirum hat durch seine kürzlich erworbene VQF-Mitgliedschaft die regulatorischen Grundlagen für CHF-S geschaffen. CHF-S ist ein 1:1 durch Schweizer Franken gedeckter Stablecoin, der auf der Solana-Blockchain basiert und für institutionelle und private Nutzer konzipiert ist. Die Markteinführung von CHF-S ist für das dritte Quartal 2026 geplant. Mit CHF-S emittiert die Safirum AG einen Stablecoin, der den Franken in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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