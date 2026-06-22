Die Aktien von Nagarro stehen seit Monaten unter Druck, bedingt durch ein schwaches Sentiment im IT-Dienstleistungssektor, wobei die jüngst gesenkte Prognose von Accenture zusätzlichen Druck auf die Branche ausübt. Die Aktie leidet unter einem massiven Sentiment-Druck: Investoren sorgen sich vor KI-Disruption, schwächelnder Nachfrage und Client-Insourcing, sowie Auswirkungen auf die Liefermodelle. Für Nagarro stellt sich die Frage, ob KI den abrechenbaren Aufwand (Time & Material) verringert oder die Nachfrage nach Transformation erhöht. Das Management von Nagarro hat angedeutet, dass die Gesamtnachfrage zuletzt "recht ähnlich wie vor sechs Monaten" sei. Nach einem schwachen ersten Quartal bestätigte das Management die Prognose für das Geschäftsjahr 2026, unterstützt durch Wachstum in konstanten Währungen, saisonale Effekte der Arbeitstage im Q2/Q3, Auslastungseffekte und ermutigende frühe Trends im Pipeline-Management für Q2. Der H1-Bericht (14. August) wird der nächste wichtige Validierungspunkt sein. Wir belassen unsere Schätzungen unverändert und bestätigen die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 75,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/nagarro-se
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