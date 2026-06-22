Hamburg (ots) -- EDEKA unterstützt die Männer- und die Frauen-Bundesliga-Mannschaft- Für den Nachwuchs: EDEKA wird Haupt- und Trikotpartner der HSV-Fußballschule- Klares Engagement und Bekenntnis für den Standort Hamburg und zur RegionEDEKA und der Hamburger SV gehen ab der Saison 2026/2027 eine langfristige Exklusivpartnerschaft ein. Die Kooperation, in der EDEKA Ernährungspartner wird, umfasst sowohl die Männer- als auch die Frauen-Bundesliga-Mannschaft des HSV sowie die HSV-Fußballschule. Damit setzen beide Partner ein klares Zeichen für die Bedeutung von Ernährung im Sport und stärken die Nachwuchsförderung."Wir freuen uns sehr, mit EDEKA einen Exklusivpartner mit Hauptsitz in Hamburg im Volkspark zu begrüßen und bald gemeinsame Ziele zu verfolgen. Bewegung, Gesundheit und eine ausgewogene Ernährung sind wichtige Grundlagen für Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden - auf dem Platz und auch im Alltag. Gerade im Nachwuchsbereich möchten wir junge Menschen für einen aktiven Lebensstil sensibilisieren. Wir wollen gemeinsam vermitteln, wie eng sportlicher Erfolg, gesunde Ernährung und persönliche Entwicklung miteinander verbunden sind", sagt Dr. Eric Huwer, Vorstand des HSV."Die Metropolregion Hamburg mit ihren zahlreichen Kaufleuten und Märkten ist ein gewichtiger Teil unserer neuen EDEKA Region Nordwest, die am 1. Juli 2026 offiziell an den Start geht. Gleich zu Beginn setzen wir deshalb mit der Partnerschaft mit dem HSV für unsere Kundinnen und Kunden, Kaufleute und Mitarbeitenden ein wichtiges Zeichen unserer engen Verbundenheit mit dieser Region. Entsprechend möchten wir diese Partnerschaft auch in den Märkten erlebbar machen. Darüber hinaus freut uns die Zusammenarbeit mit der HSV-Fußballschule, durch die wir gemeinsam mit unseren selbstständigen Kaufleuten die Bedeutung von ausgewogener Ernährung an den Fußball-Nachwuchs weitergeben können", so Dirk Neuhaus, Geschäftsführer der EDEKA Nordwest Stiftung & Co. KG.Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG unterstreicht: "Wir sind stolz, mit dem HSV ab sofort einen starken Partner mit nationaler Strahlkraft an unserer Seite zu haben. So wie der HSV für seine Fans über Generationen hinweg Teil ihres Lebens ist, begleitet EDEKA die Menschen täglich nah und vertraut in ihrem Alltag."Umfassende AktivierungIm Rahmen der Ernährungspartnerschaft sind zahlreiche Aktivierungsmaßnahmen in Hamburg und Norddeutschland mit der Männer- und Frauen-Bundesliga-Mannschaft geplant. Dabei kommen nicht nur Fußballfans im Stadion durch kulinarische Angebote und Promotion-Aktionen an Heimspieltagen auf ihre Kosten. Meet und Greets mit HSV-Profis in ausgewählten EDEKA-Märkten, eigene Lizenzprodukte sowie exklusive Events machen den HSV künftig für Kundinnen und Kunden sowie Fans bei EDEKA erlebbar. Reichweitenstarker Social-Media-Content mit Spielerinnen und Spielern, Gewinnspiele und kreative Rezeptideen runden das Erlebnis ab.Gemeinsam für den NachwuchsAuch die Nachwuchsförderung ist ein zentraler Baustein der Partnerschaft: Die HSV-Fußballschule bietet dabei die ideale Plattform für das Engagement der selbstständigen EDEKA-Kaufleute: Sie ist in zahlreichen Städten und Gemeinden in Norddeutschland aktiv, in denen auch EDEKA-Märkte fest in der Region seit Generationen verwurzelt sind. So entsteht eine Verbindung von lokalem Engagement und sportlicher Förderung - ganz im Sinne der EDEKA-Werte.Engagement für ganz HamburgEDEKA ist bereits seit der Saison 2021/22 Herz-Partner des FC St. Pauli. Jetzt kommt mit dem HSV ein weiterer Hamburger Traditionsverein dazu. Als Nahversorger mit lokalen Wurzeln in der Hansestadt ist es EDEKA ein Anliegen, möglichst alle Menschen zu erreichen - ob im Stadion, im Supermarkt oder auf dem Trainingsplatz.Hier geht es zum offiziellen Spot: EDEKA wird offizieller Ernährungspartner des HSV (https://www.youtube.com/watch?v=fU7xk3RlzCk)Über den HSVDer HSV ist als größter Verein in Hamburg ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor und das sportliche Aushängeschild der Stadt. Mehr als 150.000 Mitglieder und Millionen Fans fördern eine hohe Markenidentität und -wahrnehmung. Die sportliche Heimspielstätte der aktuellen Bundesliga-Mannschaften der Männer und Frauen ist das Volksparkstadion, das über 57.000 Plätze verfügt. Mehr Infos: www.hsv.deEDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.200 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie trinkgut, NATURKIND oder budni, die Kooperation mit dem App-basierten Lieferdienst Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. Der EDEKA-Verbund erzielte 2025 mit rund 10.900 Märkten und rund 417.500 Mitarbeitenden einen Umsatz von 77,3 Mrd. Euro. Mit rund 20.900 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.Pressekontakt:EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KGUnternehmenskommunikationTel. 040 / 6377 - 2182E-Mail: presse@edeka.dehttps://verbund.edekaOriginal-Content von: EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51907/6298983