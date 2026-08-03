Augsburg (ots) -- EDEKA wird Ernährungspartner des FC Augsburg- EDEKA bringt seine Sortiments-, Frische- und Regionalitätskompetenz in die WWK ARENA ein- EDEKA wird Namensgeber für den Familienblock der WWK ARENA - zahlreiche Fan-Aktivierungen geplantEDEKA und der FC Augsburg gehen ab der Saison 2026/2027 eine vielfältige Partnerschaft ein. Im Rahmen der Kooperation wird EDEKA offizieller Exklusiv- und Ernährungspartner des Bundesligisten und übernimmt dabei künftig einen Großteil der Versorgung mit Lebensmitteln des Caterings in der WWK ARENA - sowohl im Public- als auch im Hospitality-Bereich. Darüber hinaus umfasst die Zusammenarbeit zahlreiche Werbe- und Aktivierungsmaßnahmen im Stadion, in den EDEKA-Märkten sowie auf den Social-Media-Kanälen beider Partner.Als Ernährungspartner bringt EDEKA Südbayern seine umfassende Sortiments-, Frische- und Ernährungskompetenz in die Partnerschaft ein. Für das Catering in der WWK ARENA steht ein breites Angebot hochwertiger Lebensmittel zur Verfügung - von frischen Produkten über regionale Spezialitäten bis hin zu ausgewählten Eigenmarken. Damit eröffnet die Partnerschaft die Möglichkeit, die Vielfalt und Qualität des EDEKA-Sortiments auch im Stadionumfeld erlebbar zu machen."Diese Partnerschaft ist für uns weit mehr als ein Sponsoring - sie ist ein klares Bekenntnis zur Region. Der FC Augsburg und EDEKA stehen gleichermaßen für Heimatverbundenheit, Bodenständigkeit und die Nähe zu den Menschen von Augsburg bis zum Bodensee. Als Ernährungspartner möchten wir die ganze Stärke unseres Verbunds einbringen: von frischen Lebensmitteln über regionale Spezialitäten bis hin zu den handwerklichen Backwaren der Backstube Wünsche. Gemeinsam mit unseren Kaufleuten wollen wir die Vielfalt, Qualität und regionale Wertschöpfung unserer Heimat für die Fans und Besucher der WWK ARENA erlebbar machen.", sagt Claus Hollinger, Vorstandssprecher der EDEKA Südbayern Handels Stiftung & Co. KG."Mit EDEKA gewinnen wir einen starken und verlässlichen Partner, der wie der FC Augsburg tief in der Region verwurzelt ist. Die Zusammenarbeit ist vielseitig angelegt und geht weit über klassisches Sponsoring hinaus. Gemeinsam möchten wir die Partnerschaft mit Leben füllen, neue Impulse setzen und unsere regionale Verbundenheit auf vielfältige Weise sichtbar machen. Wir freuen uns darauf, mit EDEKA einen Partner an unserer Seite zu haben, der hervorragend zum FC Augsburg passt", erklärt FCA-Geschäftsführer Michael Ströll."Die Partnerschaft mit EDEKA bietet zahlreiche Möglichkeiten, das Erlebnis rund um unsere Heimspiele weiterzuentwickeln. Von gemeinsamen Aktionen und exklusiven Fan-Erlebnissen bis hin zu einer starken Präsenz in der WWK ARENA wollen wir die Kooperation für unsere Fans erlebbar machen. Ein besonderes Highlight ist dabei der EDEKA-Familienblock, der künftig als zentraler Treffpunkt für Familien und junge Fußballfans noch stärker in den Mittelpunkt rückt", sagt Pierre Lemmermeyer, Mitglied der Geschäftsleitung des FC Augsburg.Umfassende AktivierungDie Partnerschaft wird für Fans und Kundinnen und Kunden auf vielfältige Weise erlebbar. Neben einer umfassenden Sichtbarkeit in der WWK ARENA zu allen Bundesliga-Heimspielen sind zahlreiche gemeinsame Maßnahmen in den EDEKA-Märkten sowie auf den Social-Media-Kanälen von EDEKA und dem FC Augsburg geplant. Exklusive Gewinnspiele, besondere Fan-Erlebnisse sowie reichweitenstarker Content mit den Fußball-Profis sorgen für zusätzliche Aufmerksamkeit. Ein besonderes Highlight der Zusammenarbeit ist die Übernahme des Namensrechts des Familienblocks in der WWK ARENA. Der Bereich wird künftig den Namen von EDEKA tragen und zum zentralen Anlaufpunkt für Familien und junge Fußballfans werden. Der Familienblock steht für die Werte, die auch EDEKA prägen: Gemeinschaft, Familiennähe und generationenübergreifende Erlebnisse.Starke Partner für die RegionMit der Kooperation unterstreichen beide Partner ihr langfristiges Engagement für die Region Augsburg, Schwaben und Allgäu. Als genossenschaftlich geprägter Unternehmensverbund mit zahlreichen selbstständigen Kaufleuten in der Region ist EDEKA bereits seit vielen Jahren fest in der Heimat des FC Augsburg verwurzelt. Die Partnerschaft soll diese Verbindung weiter stärken und gemeinsame Werte wie Regionalität, Gemeinschaft und Verantwortung erlebbar machen.EDEKA baut Engagement im Profifußball weiter ausMit der Partnerschaft mit dem FC Augsburg baut EDEKA seine Aktivitäten im deutschen Profi-Fußball weiter aus. Neben der seit April 2025 bestehenden Partnerschaft mit der deutschen Männer-Nationalmannschaft des Deutschen Fußball-Bundes ist EDEKA auch offizieller Ernährungspartner des Hamburger SV und des SC Freiburg in der Bundesliga. Hinzu kommen noch Partnerschaften mit dem FC St. Pauli und dem Karlsruher SC in der 2. Bundesliga.FC AugsburgDer Fußball-Club Augsburg 1907 e. V. wurde 1907 unter dem Namen FC Allemania gegründet. Seit dem Aufstieg in die Bundesliga im Jahr 2011 gehört der FCA fest zur höchsten deutschen Spielklasse und repräsentiert die Stadt Augsburg sowie die gesamte Region Bayerisch-Schwaben im deutschen Profifußball. Geprägt wird der Klub von seinem Leitbild und den 07-Werten: Zusammenhalt, Verantwortung, Freude, Zielstrebigkeit, Mut, Vielfalt und Respekt. Heimspielstätte und sportliche Heimat ist die WWK ARENA mit 30.660 Plätzen. Die Vereinsfarben des FCA sind Rot, Grün und Weiß. Ein besonderer Meilenstein der Vereinsgeschichte war der Einzug in die UEFA Europa League im Jahr 2015.EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.200 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sechs regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie trinkgut, NATURKIND oder budni, die Kooperation mit dem App-basierten Lieferdienst Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. Der EDEKA-Verbund erzielte 2025 mit rund 10.900 Märkten und rund 417.500 Mitarbeitenden einen Umsatz von 77,3 Mrd. Euro. Mit rund 20.900 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.EDEKA Südbayern im ÜberblickDie EDEKA Südbayern mit Sitz in Gaimersheim bei Ingolstadt ist mit einem Gesamtjahresumsatz von mehr als 4,92 Milliarden Euro im Jahr 2025 die Nummer Eins unter den Lebensmittelhändlern im südbayerischen Raum. Zum genossenschaftlich organisierten Unternehmensverbund gehören auch die Produktionsbetriebe Südbayerische Fleischwaren GmbH sowie die Backstube Wünsche GmbH. Einschließlich der Betriebe des selbstständigen EDEKA-Einzelhandels bietet die EDEKA Südbayern aktuell insgesamt rund 27.000 Menschen zukunftssichere Arbeitsplätze, darunter etwa 1.600 Auszubildende. Aus ihren Logistikzentren in Eching, Gaimersheim, Landsberg/Lech, Straubing und Trostberg versorgt die EDEKA Südbayern heute über 1.100 EDEKA-Märkte mit hochwertigen Lebensmitteln. Flankiert von der verbundeigenen Getränkelogistik an den Standorten Landsberg am Lech und Wallersdorf. Etwa 900 der Super- und Verbrauchermärkte im Absatzgebiet werden von rund 520 selbständigen EDEKA-Kaufleuten geführt. Die übrigen Märkte betreiben vier 100-prozentige Tochtergesellschaften der EDEKA Südbayern in Eigenregie. Mit TRINKGUT verfügt die EDEKA Südbayern außerdem über ein erfolgreiches und expansives Fachmarktformat für Getränke aller Art.Pressekontakt:EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. 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